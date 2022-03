Oroscopo del 1 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Mercurio e Saturno sono molto fortunati e vi sostengono se nati dal 14 al 18 aprile, con Luna che vi consente di esibirvi in prodezze sportive. Giove vi gratifica sentimentalmente mentre a lavoro sarete un buon esempio per la conduzione dell’attività professionale se nati a marzo.

Mese che si inaugura con Venere completamente benevola e favorevole. Tra le altre cose, insieme a Marte e Nettuno vi predisporrà a vivere ottimamente i sentimenti se nati dal 9 al 13 maggio. Giove vi dona un pizzico di genialità a lavoro se fate parte della seconda decade.

Giove vi consiglia di tenere fuori dalle discussioni le vostre idee politiche e ideologiche. C’è la necessità di aggiustare un po’ il rapporto con la vostra dolce metà, magari con una vacanza! Continuate a compiere il vostro dovere oggi a lavoro con serenità e attenzione.

Giove e Nettuno beneficiano della presenza di Urano vicino a loro per darvi grande gratitudine se nati dall’8 al 13 luglio. Marte, Venere e Plutone vi lanciano guanti di sfida in amore ma voi sarete bravi a cogliere ogni sfumatura di essa. Se nati dal 12 al 15 luglio Sole e Nettuno vi faranno essere proficui in ufficio.

Favorite tutte le decadi oggi, con prima e seconda che vivranno una giornata piuttosto divertente, anche se non sempre equilibrata con le parole. Ritrovate benessere con la persona amata dopo un po’ di maretta se nati dal 7 al 16 agosto. Attenzione a non impelagarvi a lavoro in compiti che poi non riuscite a gestire.

Avrete oggi in dono sensibilità e intuito, specie se nati dal 24 al 29 agosto. Piccole problematiche con la vostra dolce metà dettate da Giove ma Venere risolverà tutto insieme a Marte e Plutone. Aria di disorganizzazione in ufficio se nati dal 12 al 15 settembre: tenete duro!

Luna vi rende propositivi e grintosi, anche Venere vi costringe a essere precisi e puntuali. La vostra dolce metà vi mette di fronte alla chance di un’escursione all’aperto: vi lasciate trascinare con soddisfazione se nati nella terza decade. Vi distinguete più degli altri a lavoro se nati dal 3 al 13 ottobre.

Nettuno e Giove favoriscono la vostra parte sensibile, così come Venere vi dà tante frecce per il vostro arco. Se siete ancora alla ricerca della dolce metà dovrete essere più decisi, specie se nati nella terza decade. Fluido e sereno il contatto con il lavoro quotidiano oggi.

Saturno e Mercurio continuano a rallegrarvi oggi dando fantasia ai nati nella terza decade. Nettuno e Giove sono contrari in amore ma niente di grave, se nati dall’8 al 14 di dicembre le cose rientreranno. Fate attenzione con il vostro slancio eccessivo a non entrare troppo in contrasto con qualcuno a lavoro.

Nettuno e Giove mandano benessere e buonumore in questa giornata, insieme ai positivi Venere, Marte e Plutone. Vi sintonizzate con sensibilità con la persona amata, specialmente se nati nella terza decade. Urano vi darà la possibilità di manifestare le vostre qualità a lavoro se nati nella seconda decade.

Luna, Mercurio e Saturno sono tutti positivi, peccato per Urano imbronciato se nati dal 25 al 31 gennaio. Giove vi aiuta ad alimentare bene gli obiettivi amorosi mentre Saturno vi consente – insieme a Mercurio – di realizzare alcuni progetti lavorativi sopiti.

Giornata positiva grazie a Giove, Nettuno, Venere e Marte. Saturno è benefico ma predica prudenza. Luna e Mercurio vi danno entusiasmo e gusto per la sperimentazione erotica oggi, con Plutone, Marte e Sole che vi offrono la chance di osare se nati nella terza decade. Capitalizzate il momento d’oro e sappiate sfruttare la giornata a lavoro.