Oroscopo del giorno, le previsioni del 27 febbraio segno per segno

Un quadro di pianeti molto promettenti per tutte le decadi con Mercurio che sarà molto esaltante. C’è chi è rimasto conquistato dal vostro fascino così impetuoso, solare e non imitabile. Se vi trovate anche oggi a lavorare Urano vi sarà molto amico.

Fate un po’ di ginnastica soft per tenervi in forma. Venere continua a darvi manforte in amore se nati dal 23 al 27 di aprile. Sistemate una questione economica che vi aveva dato preoccupazione negli scorsi giorni.

Urano è vostro alleato se nati nella seconda decade. Giove potrebbe rendervi involontariamente polemici con la vostra dolce metà se nati dal 27 maggio al 5 giugno. Se siete nati nella seconda decade e lavorate anche oggi Mercurio sarà un alleato incredibile.

Giove è in angolo benefico e vi dà un enorme impatto a livello di salute psicofisica. Plutone vi contrasta un po’ in amore se nati nella terza decade ma per fortuna Giove, Nettuno e Sole sono armonici. Se nati nella seconda decade e svolgete una professione artistica troverete grandi risultati.

Efficienti e pronti saranno i vostri riflessi mentali oggi così come la vostra decisione. Vivete una giornata gioiosa in compagnia della vostra dolce metà. Siete obbligati a lavorare pure oggi? I moti planetari raggiungeranno vette positive se nati nella prima decade.

Giove è ancora imbronciato ma niente di preoccupante, in verità. Luna e Marte vi invitano all’avventura amorosa pura e semplice ma voi siete profondi e cercate altro. Se anche oggi lavorate Plutone e Urano saranno i vostri paladini.

Una configurazione armonica vi fa godere di questo giorno in armonia. Nella vita di coppia non manca una forte componente di carattere erotico. Se lavorate anche oggi, Plutone e Mercurio non vi faranno pesare la fatica.

Grandi movimenti oggi, con i pianeti che vi daranno saggezza e attenzione. Una nuova fiamma si fa strada dentro di voi se nati dal 9 al 14 novembre, mentre chi è già accasato può fare programmi di vita. Plutone oggi vi dona la possibilità di arrivare lontano a lavoro.

Sole, Giove e Nettuno sono un po’ ostili specie per i nati dal 6 al 13 dicembre. Saturno vi invita alla prudenza se sete single anche perché i pianeti già citati potrebbero darvi uno stop. Se siete impegnati anche oggi con il lavoro dovrete avere pazienza per una giornata più faticosa del solito, se nati dal 3 al 9 dicembre.

Profilo astrale molto allegro e leggero oggi, con buona salute fisica grazie a Luna e Venere se nati dal 9 al 15 gennaio. Mostrate tutta la vostra dedizione e la forza della vostra affettività oggi con la vostra dolce metà. Se lavorate anche oggi macinate tanto e senza stancarvi.

Cielo particolarmente vivace per i nati di tutte le decadi oggi, specie se nati dal 14 al 18 febbraio. Ottimo stato di salute psicofisica, se potete intraprendete delle attività sportive. Siete completamente conquistati da una persona che avete conosciuto sui social media e vi darete ottimi tempi di conoscenza se nati dal 24 al 29 gennaio. Se anche oggi lavorate non ci sarà fatica per voi.

Una giornata splendida sotto gli aspetti planetari. Giove, Nettuno e Sole sono vostri alleati e non mancheranno di sostenervi, in particolare in famiglia. Una serata in intimità in compagnia del vostro amore aumenta la vostra salute e il benessere, specie se fate parte della terza decade. Se lavorate anche oggi, la fatica potrebbe pesarvi un po’, questo soprattutto a livello mentale.