Oroscopo del giorno, le previsioni del 21 febbraio segno per segno

Una grande voglia di indipendenza vi rende particolarmente attivi oggi, magari con qualche evasione nel campo dell’amicizia. Marte, Plutone e Venere vi ostacolano un po’ in amore se nati nella terza decade, creando qualche incomprensione con il partner. Se dovete fare esami o concorsi fate attenzione a non esporvi troppo con chi sta ai vertici se nati dal 13 al 17 aprile.

Giornata densa di novità con Giove che vi porta scambi di comunicazione con l’ambiente circostante. Marte e Plutone vi aiuteranno in fase amorosa e vi daranno un ottimo rapporto con l’autorità in generale. Se siete della terza decade punterete anche a un avanzamento di carriera.

Mercurio e Saturno vi danno grande intelligenza e cercano di spingervi a fare di più in campi come il design, la grafica o il cinema se vi ci cimentate. Urano vi dona grande lucidità in amore, usatela per utilizzare i tempi giusti al fine di avere un rapporto sereno con la dolce metà. Sempre Urano vi aiuta a lavoro se nati dal 4 al 17 giugno.

Configurazione moderatamente discreta, con Luna, Giove, Nettuno e Sole che sono al vostro fianco e vi danno la possibilità di avere incontri galanti. Plutone è un po’ ostile oggi a lavoro se nati nella terza decade mentre se siete in pieno studio per concorsi o esami non entrate facilmente in contatto con l’autorità dei professori.

Configurazione astrale che tifa per voi oggi. Siete in un momento di profonda trasformazione affettiva se nati dal 4 al 17 agosto e amate circondarvi di affetti sinceri e veri. Se nati dal 4 al 9 agosto vi scrollate di dosso alcune pesante responsabilità dal punto di vista finanziario.

Urano, Venere, Marte e Plutone sono tutti dalla vostra parte se nati dal 9 al 14 settembre. Urano e Marte in particolare esaltano le vostre imprese erotiche e vi daranno grande fortuna in amore. Plutone è il regista delle vostre mosse a lavoro se nati dal 12 al 16 settembre.

Luna riporta calma ed equilibrio in famiglia, dandovi anche uno stato di salute oltremodo soddisfacente per reni, cistifellea e pelle. Dovete aprire però un dialogo chiarificatore con la vostra dolce metà per alcune incomprensioni, senati dal 10 al 18 ottobre. Se avete a che fare con la gestione di personale Luna vi darà un’autorità misurata e morbida.

Mercurio è contrario e quindi ci saranno fasi di nervosismo e malessere passeggeri, controllate anche la vostra salute con attenzione. Plutone e Nettuno sono molto positivi però in amore e vi danno un particolare coinvolgimento emotivo se nati dal 9 al 17 novembre. Mercurio e Saturno, se nati a novembre, vi danno le carte giuste per vincere a lavoro.

Saturno vi dona una notevole energia vitale se nati dal 3 al 9 dicembre. Giove è contrario in amore se nati nella seconda decade. Se avete scelto la libera professione Venere sarà particolarmente benevola nel caso in cui siate nati dal 6 al 13 dicembre.

Transiti molto generosi oggi con Venere simbolo di salute e tranquillità ma pure Sole, Giove e Urano dalla vostra parte. Saturno e Giove vi danno anche fortuna in amore se nati nella seconda decade, pure a lavoro non c’è nessun pianeta che vi remi contro specialmente se svolgete una libera professione.

Luna e Urano vi potrebbero portare qualche problematiche in famiglia ma niente di grave. Tenete però d’occhio la vostra salute, specie l’apparato gastrointestinale. Urano è contrario in amore pur facendo parte dell’asse erotico se nati dal 2 al 6 febbraio, quindi sappiate aspettare. Giornata lavorativa da gestire con grande oculatezza.

Sole staziona nel vostro segno portando miglioramenti e agevolazioni di ogni tipo se nati dal 2 al 13 marzo. Venere vi dona un fascino irresistibile ma lasciate comunque le mosse decisive in mano a un vostro potenziale partner. Marte, Giove e Plutone sono i paladini della vostra ascesa al successo se appartenete a seconda e terza decade.