Oroscopo del 17 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 17 febbraio.

Un luminoso Mercurio vi gratifica e vi propone una giornata molto affascinante. Giove e Nettuno innalzano il livello di romanticismo e sempre Mercurio vi dona comprensione attenta delle esigenze del partner. Saturno vi sostiene se nati dall’1 al 5 aprile. Vediamo il film che più si può adattare al mood odierno per ogni segno. Il vostro è “Dracula Untold” del 2014.

Luna fa cambiare il vostro clima radicalmente se nati dal 20 al 23 aprile. Marte, Venere, Giove e Nettuno vi sollecitano tutti positivamente in amore e con una grande iniezione di fattori erotici. “Il bacio della pantera” è il film giusto per voi per il relax serale.

Luna vi tocca per una fase della vita più meditativa e a cui dovrete concedere più attenzione negli eventi sociali della vostra esistenza. Mercurio vi rende brillanti, amabili e passionali in amore, magari potrete guardare come film con la vostra compagnia preferita “La vita oltre la vita” oppure “Intervista col Vampiro”.

Periodo abbastanza positivo per voi se nati dal 30 giugno al 4 luglio. Se nati dal 5 al 10 luglio, invece, Venere e Marte vi possono dare un po’ di immotivato nervosismo in amore. Tutto però rientrerà. “Nosferatu, il principe della notte” è il film consigliato per voi oggi.

Giornata con un po’ di tensione per via di Sole e con Mercurio dissonante in amore ma trovate comunque momenti di letizia e intesa con la vostra dolce metà se nati dal 24 al 29 luglio. I single troveranno invece grandi avventure se nati dal 9 al 16 agosto. “Dracula di Bram Stoker” è la pellicola consigliata oggi.

Nettuno vi provoca causando momenti di nervosismo e tensione se fate parte della terza decade. Urano, Marte e Venere però porteranno un po’ di tranquillità se invece fate parte della seconda. Trovate i modi più equilibrati e intelligenti per rendervi gradevoli agli occhi della vostra metà e, magari, potrete guardare insieme “Per favore non mordermi sul collo” del 1967.

Qualche variazione d’umore per voi oggi, attenzione soprattutto agli screzi familiari. Per voi stare insieme vuol dire completarsi senza cercare di cambiare l’altro. Se chi vi sta vicino, forse inconsciamente, sta provando a farlo, voi fateglielo notare. “Miriam si sveglia a mezzanotte” è il film consigliato per il vostro segno.

Un’altra giornata in cui Giove vi porta molta fortuna con Sole che da domani vi aiuterà a sua volta. Fase discreta in amore, con Nettuno che porta atmosfere da fiaba se nati dal 9 al 12 novembre. “Dracula” con il leggendario Bela Lugosi è la pellicola consigliata.

Tempo sereno-variabile con Giove e Nettuno tecnicamente in angolo contrario ma Saturno positivo. Nettuno potrebbe farvi qualche piccolo sgambetto in amore se nati dal 10 al 14 dicembre. Clima gotico che potreste assecondare guardando “Dracula: Reborn” del 2012.

Giove e Nettuno vi aiutano a trovare il lato buono di ogni azione in cui vi cimentate. Urano vi porta inoltre dinamismo e fortuna. Se nati dal 22 al 29 dicembre sperimenterete una giornata di coppia basata sulla completezza e sugli entusiasmi. “Il conte Dracula” con Christopher Lee è il film da vedere o rivedere oggi.

Giove vi favorisce se nati nella seconda decade. Aumentano percettività e intuito in questo periodo. Giornata sì anche per la componente emotiva e passionale con Nettuno molto versatile che vi favorisce. “Dracula morto e contento” è la commedia da guardare oggi, con Leslie Nielsen.

Momento particolarmente positivo per tutte le decadi con Venere, Marte, Saturno, Mercurio e Plutone tutti amici, insieme a Urano. Solo Luna, infatti, sarà un po’ d’ostacolo. In particolare Plutone, Marte, Venere, Saturno e Giove vi danno la forza per esprimere al massimo la vostra personalità affettiva. “L’ombra del vampiro” con John Malkovich e Willem Dafoe è il film giusto per la giornata.