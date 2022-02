Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 16 febbraio

Luna vi dà la possibilità di far partire un’autentica rivoluzione per la vostra persona, dal look agli interessi. Mercurio e Luna sono molto belli e vi aprono a un trionfo sociale e a fortune sentimentali. Non vi pentirete di prendere iniziative amorose oggi. Fase di assestamento economico invece se nati dal 2 al 9 aprile.

Venere e Marte interessano i nati della seconda decade e muovono un po’ una pesante routine. Venere in particolare sottolinea passioni e coinvolgimenti emotivi, per cui siete disposti a tutto. Urano vi aiuta molto a lavoro se nati a inizio maggio.

Luna vi darà voglia di fare, produrre, lavorare e desiderio di socialità. Un incontro avvenuto quasi per caso vi sta infiammando i sensi. Fate attenzione a non perdere il treno! Se lavorate di fronte alla scrivania o al pc Saturno è costantemente al vostro fianco, questo nel caso siate nati dal 2 al 9 giugno.

Direzione dei pianeti normale se nati nella seconda decade, con Urano che però vi guarda bene e il team Giove-Nettuno che vi dona vita familiare amorevole. Date spazio ai sentimenti proprio grazie a questi due pianeti che vi fanno scegliere persone con armonia. Se lavorate nel mondo dell’arte o della cultura sempre Giove e Nettuno sono al vostro fianco nel caso siate nati a giugno o nella terza decade.

Luna si espande in voi ma Urano è dissonante per i nati nella seconda decade. Poco male: sempre Luna favorirà i nati dal 14 al 23 agosto. Siete completamente pazzi di una persona conosciuta da poco: cercate di recuperare un atteggiamento più razionale e organizzarvi bene! Se nati dal 17 al 22 agosto Luna vi darà applausi e consensi.

Giove e Nettuno buttano via alcune nebbie della vostra giornata. Avete smarrito la timidezza in amore, questa è un’ottima notizia! Avvenimento previsto soprattutto per i nati dal 4 al 10 settembre. Se invece siete nati dal 13 al 17 settembre affronterete un’altra giornata professionale con disciplina e rigore.

Saturno vi dà la possibilità di avere spostamenti rapidi e scambi efficienti sui social, specie se nati dal 4 al 10 ottobre. La vostra vita sentimentale è definita, regolare, armonica. A lavoro giornata molto congeniale per chi è nato a ottobre.

Saturno e Urano sono un po’ nemici e vi potrebbero mettere i bastoni tra le ruote con ritardi o cancellazioni se nati dal 2 al 10 novembre. Il vostro talento in amore è la capacità di coinvolgimento erotico, quindi sfruttatela! Ottimo giorno lavorativo per i creativi nati dal 9 al 17 novembre.

Luna continua ad allietarvi il quotidiano e a stimolare la vostra parte dinamica, possibile l’organizzazione di picnic o gite fuori porta. Nettuno vi rema contro in amore quindi non esagerate troppo con l’ardore se nati dal 10 al 14 dicembre. Se svolgete una professione che ha a che fare con la comunicazione o la pubblicità ci saranno tante occasioni di successo.

Ottima giornata familiare grazie a Saturno, che vi dà autorevolezza e rigore se nati nella seconda decade. Venere e Marte sono congiunti per regalarvi un’esplosione di eros se nati dal 4 al 10 gennaio. Se siete dei creativi il vostro lavoro assumerà un’importanza fondamentale se nati da metà febbraio.

Urano limita un po’ la vostra verve intellettuale se nati dal 2 al 9 febbraio ma niente di grave. Mercurio e Sole vi permettono di mettervi in luce nella relazione. Giornata altamente positiva e produttiva a lavoro se nati dal 29 gennaio al 3 febbraio.

Giornata molto intrigante e in linea con la vostra sensibilità introversa. Nettuno vi sostiene anche se a volte vi costringe a rinnovarvi. Emozione è la parola chiave di queste giornate: ne sperimentate tante con la vostra anima gemella. Se svolgete una professione legate ad arte o moda sarete rapidamente sulla cresta dell’onda.