Oroscopo del giorno, le previsioni del 12 febbraio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 12 febbraio.

La famiglia vi darà comfort e soddisfazioni oggi con Urano che vi stimola ad agire e aiutare gli altri. Non tirate fuori in questa giornata il vostro temperamento un po’ ruvido se nati a marzo. Venere è contraria ma Plutone vi darà serietà e razionalità in amore. Dopo il lavoro un bel film da guardare è il massimo del relax: nel vostro caso vi consigliamo “Kill Bill” di Quentin Tarantino.

Venere, Mercurio, Plutone, Marte e Urano vi favoriscono se nati nella prima decade. Plutone vi sostiene in amore insieme a Nettuno se nati nella seconda o terza decade e magari potrebbe anche portare in dono una cicogna! Un film da vedere oggi? “Roma città aperta” con Anna Magnani e Aldo Fabrizi.

Cielo luminoso oggi nonostante Giove vi remi contro. Qual è il film che oggi meglio vi rappresenta? Sicuramente “Moulin Rouge!” con Nicole Kidman e Ewan McGregor. Se svolgete una professione nell’ambito della comunicazione i pianeti saranno al vostro fianco.

Urano vi allieta il quotidiano facendovi attivare senza troppa stanchezza. Giove spiana i vostri passi se nati nella seconda decade in amore. “La ciociara” è il film di riferimento per questa giornata, con un’impareggiabile Sofia Loren come protagonista.

Cielo abbastanza tranquillo, il vostro senso di generosità e serenità ne esce rafforzato. L’amore è davvero l’elemento centrale della vostra vita, quindi cercate di smussare eventuali spigoli con la vostra dolce metà. Se non l’avete ancora visto, è arrivato il momento di guardare “Gli spostati” con Clark Gable e Marilyn Monroe.

Qualche piccolo screzio in famiglia ma nulla di grave. Urano vi protegge contro i malanni di stagione e un formidabile Plutone vi darà la possibilità di brillare in amore. Un classico da vedere oggi? “L’uccello dalle piume di cristallo” del totem horror Dario Argento.

Saturno è in aspetto che definire stupendo è dir poco. Momento felicissimo in amore specie se nati in prima e seconda decade. Quale film può rappresentare meglio la vostra anima sentimentale? Senz’altro “Colazione da Tiffany” con Audrey Hepburn. La vostra competenza professionale avrà modo di essere messa in luce se nati dal 10 al 16 ottobre.

Sole e Saturno complicano lievemente la gestione della giornata ma Plutone vi garantirà buona salute e tranquillità emotiva oltre che soddisfazione amorosa. Giove e Nettuno vi aprono a una fase sentimentale molto positiva se nati in prima e terza decade. “Il danno” è il film giusto per oggi, con uno strepitoso Jeremy Irons come protagonista.

Sole staglia la sua presenza con convinzione per proteggervi dai malanni di stagione, specie se nati in prima e seconda decade. La parte passionale dell’amore emerge oggi più di quella sentimentale, grandi successi specialmente per i single. “The terminal” di Steven Spielberg, con Tom Hanks, rappresenta il consiglio cinematografico di oggi.

Giornata molto positiva sotto molto aspetti con Venere, Marte, Giove, Mercurio, Saturno e Sole che si mettono al vostro servizio. Vi avvicinate alla vostra dolce metà con grande senso di protezione e di dialogo oggi. Il film per oggi? “Per un pugno di dollari” del maestro Sergio Leone, con Clint Eastwood e Gian Mari Volontè.

Indicazione astrale promettente oggi grazie a Sole. “Film d’amore e d’anarchia – Ovvero, stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza…” è il film giusto per voi oggi, con un grande Giancarlo Giannini. Mercurio, Sole, Saturno, Giove, Nettuno e Luna vi danno manforte oggi a lavoro. Soltanto Urano vi contrasta.

Luna vi stimola a dare molto spazio e rilievo alle amicizie e a una questione familiare molto importante. Giove vi fa relazionare con chi vi è accanto con slancio e rispetto delle altrui esigenze. Strepitosi trionfi se avete voglia di avventura e nel caso in cui siate nati dal 9 al 14 marzo. Il film da relax serale di oggi è “Tristana” con Catherine Deneuve e Franco Nero.