Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 10 febbraio

Ottima forma psicofisica oggi con Luna favorevole per i nati dal 30 marzo al 9 aprile. Giove non mancherà di infondere grande vitalità. Giornata serena in amore come suggerito da Urano, Luna, Saturno e Sole. Oggi volete spendere tanto ma Saturno è lungimirante e vi rende riflessivi se nati nella seconda decade.

Mercurio, Venere, Marte e Plutone vi guardano sorridenti. Plutone, Nettuno e Urano in particolare disegnano per voi una giornata molto positiva. Sole però è negativo se nati nella seconda e terza decade: di conseguenza, in amore, cercate di essere più comprensivi e amorevoli con la vostra dolce metà. Occhio anche a Saturno, che potrebbe rendervi poco prudenti nelle spese se nati in seconda e terza decade.

Sole vi dona verve, leggerezza di tocco. Giove e Nettuno sono un po’ contrari però se nati dal 2 al 7 giugno. Luna è ben messa e vi chiede di farvi colpire dalle frecce di Cupido per innamorarvi. Attenzione al portafoglio se girovagate per negozi!

Saturno vi provoca e vi obbliga a venire allo scoperto nella giornata di oggi. La fortuna vi assiste oggi in amore e nell’organizzazione di un viaggio: organizzate tutto in una meta molto suggestiva. Nettuno vi fa desiderare di spendere il più possibile se nati dal 10 al 13 luglio.

Molti planetari moderati oggi. La vostra dolce metà vi fa sentire particolarmente a vostro agio, con Sole che vi consiglia di adattarvi a ogni situazione. Saturno e Urano vi invitano a essere cauti nelle spese se nati dal 30 luglio al 5 agosto.

Mercurio, Urano, Marte e Plutone sono dalla vostra parte però Giove e Nettuno sono contrari per i nati di prima e seconda decade. Un nuovo amore vi costringe a fare scelte importanti per il vostro futuro. Oggi avete un po’ voglia di trasgredire con le spese.

Sole vi dona vitalità e slanci, Saturno e Luna vi aprono a provare più facilmente le emozioni nonostante la negatività di Venere, Mercurio, Marte e Plutone per i nati di seconda e terza decade. Luna vi stimola anche a chiedere e donare sincerità negli affetti se nati nella seconda decade. Non badate a spese e comprate cose ottime e di buon gusto oggi.

Bella giornata oggi specie nell’ambito familiare e amicale. Plutone è positivo in amore se festeggiate gli anni dal 16 al 19 novembre, mentre Giove e Nettuno preparano una giornata di shopping all’insegna della spensieratezza.

Venere vi tocca nella vita emotiva e spirituale oggi, così come Saturno. Venere e Marte vi danno anche slancio complice e giocoso con la vostra dolce metà, pure dal punto di vista erotico. Se appartenete alla terza decade oggi troverete chance giuste per spendere bene.

I nati nella prima decade potrebbero avere qualche contrattempo generale ma niente di grave. Una nuova fiamma stimola ancora una volta la ricerca del romanticismo e della sessualità. Oggi potreste essere un po’ leggeri e frivoli nelle spese se nati nella terza decade.

Sole vi darà capacità di appassionarvi a tutto, così come anche Luna e Saturno. Giornata di relax con la persona amata, magari organizzate un viaggio. Giove e Luna vi daranno la possibilità di spendere tanto, con Urano che però metterà freni salutari.

Nettuno vi rende empatici ma anche un po’ troppo caotici e confusi se nati nella terza decade. Una persona conosciuta di recente vi apre il cuore se nati nella terza decade. Plutone – se nati sempre nella terza decade – vi farà trovare ottime occasioni di spese e investimento.