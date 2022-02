Oroscopo del giorno, le previsioni del 6 febbraio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 6 febbraio.

Vediamo oggi quale proverbio si addice di più al vostro segno. Per l’Ariete sicuramente “Abbastanza è quasi ricchezza”, visto che Giove e Luna vi stanno gratificando se nati dall’8 al 14 aprile. Piccoli screzi con la vostra dolce metà non vi devono turbare più di tanto, mentre Saturno vi renderà inesauribili (anche oggi) a lavoro se nati nella seconda e nella terza decade.

Il proverbio giusto per oggi? “Abilità e talento valgono più di oro e d’argento”. Mercurio, Marte e Venere vi danno ottime ragioni per dimostrarlo! Plutone, Giove e Nettuno vi donano la chance di incontrare una persona che fa proprio al caso vostro in amore. Se lavorate anche di domenica, con calma porterete tutte le situazioni a vostro vantaggio.

Giove è contrario se nati nella prima decade e vi rende un po’ inquieti. “Accettare è cortesia” spiega il proverbio di oggi, quindi cercate di essere più aperti e disponibili con gli altri. Luna e Saturno vi spalleggiano proponendovi grandi energie erotiche mentre cercate di evitare che la sindrome da shopping selvaggio si possa impossessare di voi.

Presagi molto positivi per il vostro segno, confermati anche dal proverbio di oggi: “nel campo dell’accidia non crescono ortiche”, quindi niente negligenze. Giove, Urano e Nettuno vi accompagnano rendendovi insostituibili per la vostra dolce metà se nati nella prima decade. Non fate tutto da soli se dovete affrontare degli investimenti.

Luna vi favorisce oggi con il proverbio “con una piccola accetta s’atterra un grosso albero”: basteranno cose semplici per rendere la giornata ottima. Urano è contrario e quindi potrà esserci qualche scaramuccia da poco conto in amore. Serietà e rigore delineano la vostra attività professionale.

Il proverbio di oggi spiega che “l’abitudine è una tela di ragno che diventa una catena” e questo, alla lunga, può starvi davvero stretto, quindi fate attenzione. Mercurio, Venere, Urano, Plutone e Marte sono tutti in posizione amorosa favorevole se nati in seconda e terza decade. Sempre se nati nella prima decade mostrate un po’ di prudenza a lavoro.

Giornata vivace e gioiosa, senz’altro il vostro motto per oggi è “lascia che l’acqua scenda e il fumo salga”, le cose devono seguire il loro corso. Sole e Saturno vi favoriscono in amore se nati dal 24 al 29 settembre. Se anche oggi lavorate cercherete di trovare punti di contatti con i colleghi di lavoro.

Un proverbio utile oggi? “acquisto risparmiato, denaro guadagnato”, anche perché Giove e Marte vi possono aiutare. Date ascolto alle richieste del partner perché la giornata sarà particolarmente delicata in tal senso. Se lavorate anche oggi sarete lodati per i vostri sforzi.

Luna vi sostiene con forza e, come spiega il proverbio, “lascia che l’acqua vada per la china” e che segua il suo corso naturale. Serata piacevole in compagnia della vostra dolce metà, con i single che inoltre sperimentano successi inaspettati. Se anche oggi lavorate troverete agevolmente la quadratura del cerchio.

Urano vi aiuta alla grande oggi, così come Marte. “Chi s’adira ha torto” recita il proverbio di oggi, quindi evitate specie se siete nati nella terza decade. Il calore e lo slancio di cui siete dotati attirano molto la persona che state frequentando, se nati nella prima decade. Urano, Mercurio, Marte, Giove e Venere vi garantiscono una buona capacità di rapportarvi con l’ambiente oggi.

Luna è molto propizia oggi. “Gli affari sono affari” spiega la massima di oggi. Tutto ha una logica, anche questo. Mercurio vi allieta la vita affettiva se avete cominciato da poco una nuova relazione mentre Saturno è il paladino dei lavoratori domenicali se nati nella seconda decade.

“Aiutati che Dio t’aiuta” è il proverbio perfetto per voi oggi. La capacità di dedizione che possedete vi promette una vita sentimentale notevole se nati nella prima decade, anche per via di nettuno e Marte. Se siete liberi professionisti e festeggiate gli anni nella terza decade Plutone vi benedirà oggi.