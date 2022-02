Oroscopo del 5 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 5 febbraio.

Saturno vi apre a una fase di maggiore tranquillità e sicurezza se nati nella seconda decade. Il vostro carattere sarà reso scoppiettante da Sole, che insieme a Saturno e Luna vi rende spigliati in amore se nati nella seconda e nella terza decade. Organizzati e disciplinati, trovate un ambiente di lavoro molto congeniale.

Marte vi gratifica nello spirito ma Saturno vi tiene sotto pressione. Per fortuna a spalleggiarvi c’è Plutone. Sole vi fa alzare il rischio di ansie possessive sulla persona amata. Non vi fate sfuggire nulla in ufficio se nati nella terza decade.

Giove vi mette ancora sotto pressione per i nati nella prima decade. Se siete single vi lanciate senza paura in entusiasmanti avventure, specialmente nel caso in cui siate della terza decade. Se nati dal 24 al 28 maggio date la possibilità a chi guida la vostra attività di farvi sentire apprezzati.

Giove ritorna a spalleggiarvi se nati a giugno. Nettuno e Urano vi danno un’ottima chance di entrare nel cuore di qualcuno se nati a luglio. Si profila per voi una giornata lavorativa fatta di sicurezza e volontà, con Giove, Urano e Nettuno che vi sostengono se nati nella seconda decade.

Sole è negativo e vi pone qualche momentaneo ostacolo sul vostro cammino, specie nei rapporti familiari. Cercate di colmare la vostra espansività con qualche lieve momento di silenzio e distanza. Svolgete le vostre attività lavorative con pacatezza e forza di volontà.

Venere è molto felice oggi e vi darà una serena vita familiare. Una relazione nata quasi per caso si rivelerà molto coinvolgente se nati dal 9 al 15 settembre, con le coppie di prima e terza decade favorite. Urano vi aiuta a non farvi scavalcare da nessuno a lavoro se nati a settembre.

Saturno è in angolo benefico e vi regala la vostra forma migliore se nati nella seconda decade. Mercurio, Venere e Marte vi pongono sotto esame oggi nella possibilità di far evolvere il vostro rapporto di coppia. Non date peso alle chiacchiere d’ufficio e lavorate anche se Marte vi mette sotto pressione.

Giornata positiva grazie a Venere che favorisce i nati dal 25 al 30 ottobre. Se nati nella terza decade il cielo ritorna sereno anche in ambito amoroso con grande dialogo tra le parti. La vostra carriera lavorativa sta per avere un’altra svolta prodigiosa se nati a novembre.

Venere, Mercurio, Marte, Saturno e Sole vi danno verve e prontezza di riflessi oggi. In amore Plutone vi fa invece sentire irresistibili garantendovi un notevole fascino amatorio. Buone prospettive economiche si dipingono per voi se avete scelto di abbracciare la libera professione.

Un firmamento celeste che brilla tutto per voi, in particolare Venere che vi darà armonia e concordia in famiglia. Se nati dal 16 al 18 gennaio Plutone fa fiorire un importante sentimento in amore. State inoltre acquisendo prestigiose posizioni all’interno del vostro apparato lavorativo se nati dal 10 al 14 gennaio.

Nettuno, Mercurio e Luna vi possono dare pacatezza e diplomazia. Luna, Mercurio e Sole inoltre continuano a favorire una buona forma fisica. Se nati dal 29 gennaio al 4 febbraio Plutone vi favorirà nell’intesa erotica con il vostro partner. Saturno è il vostro paladino e vi aiuterà a superare le avversità professionali se nati dal 4 al 9 febbraio.

Venere vi aiuta oggi se nati nella seconda decade in ambito emotivo e ricettivo. Luna e Venere favoriscono le relazioni che si basano sul romanticismo mentre a lavoro mostrate pazienza e, al tempo stesso, grand rigore.