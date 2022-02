Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 4 febbraio

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 4 febbraio.

Mercurio, Marte, Venere e Plutone sono tutti dissonanti per voi oggi, anche se dalla vostra parte ci sono Luna, Nettuno, Giove e Sole. Quali sono le zone erogene che possono esaltare i vostri compagni e le vostre dolci metà? Sicuramente, in questo caso, la zona del plesso solare. Plutone vi strapazza un po’ a lavoro e genera qualche discussione coni capi.

Venere, Marte, Mercurio e Plutone vi rendono saggi e razionali rispetto alle situazioni pratiche, anche se Saturno è contrario. Le zone erogene del vostro partner sono sicuramente, il collo, la nuca e i capelli. Un significativo passaggio professionale vi toccherà da qui a non molto se nati dal 4 al 9 maggio.

Saturno, Sole e Urano sono vostri alleati e vi danno intelligenza e benessere psicofisico se nati nella terza decade e nonostante Giove e Nettuno contrari. Spalle, braccia e orecchie sono le zone erogene determinanti dei vostri partner, mentre a lavoro la giornata va avanti man mano con auspici sempre più grandi.

Plutone è l’unico pianeta contrario oggi ma solo per i nati nella terza decade. Seno, petto, ventre: queste le zone preferite dai vostri partner a livello sessuale. Non cedete alla tentazione della pigrizia a lavoro.

Saturno, Sole e Urano sono sfavorevoli quindi oggi non vi prendete troppo sul serio e cercate di essere tolleranti con il prossimo se nati nella seconda decade. Cuore, petto, plesso solare ma anche gambe e tempie sono le zone più delicate della vostra dolce metà. Giornata lavorativa impegnativa ma ne verrete a capo se nati dal 18 al 23 agosto.

Plutone e Venere ma anche Marte vi danno benefici influssi sotto ogni punto di vista ma Luna, Giove e Nettuno vi remano contro se nati in prima e terza decade. Mani, nuca, viso e collo sono le zone da “provocare” del vostro partner. Giornata molto promettente a lavoro per la vostra carriera futura nel caso in cui siate nati nella terza decade.

Saturno vi promette un aumento di razionalità se nati a ottobre. Anche Sole è vostro alleato e vi fa stare al passo con le richieste altri. Orecchie, braccia, spalle e glutei le zone erogene della vostra dolce metà. Sempre Saturno, parlando di lavoro, aumenta le vostre abilità gestionali in ufficio.

Saturno vi obbliga a venire allo scoperto e mollare il vostro atteggiamento riservato. Petto, seno, alto ventre e piedi sono le zone che più di altre dovete “scoprire” nel partner. Uno strepitoso Plutone vi metterà il turbo in ufficio se nati nella terza decade.

Ottime chance di riuscita in ogni campo oggi per via degli alleati Luna, Sole, Plutone, Venere, Marte, Saturno e Mercurio. Solo Giove e Nettuno si parano davanti alla vostra strada. A livello di zone erogene del partner, stimolate soprattutto capo e nuca. A lavoro Sole vi assiste dandovi sicurezza dei vostri mezzi.

Saturno e Urano sono dissonanti se nati dal 23 al 29 dicembre. Le zone erogene del vostro partner? Glutei, schiena e cosce ma anche colo e capelli. Se nati dal 9 al 12 gennaio l’armonico Nettuno vi sosterrà durante la giornata lavorativa.

Se nati dal 27 al 31 gennaio Giove vi benedice il cammino oggi. Spalle, schiena, orecchi e mani: queste le zone più sensibili del vostro partner. Se siete nati dal 17 al 19 febbraio la vostra creatività vi rimetterà in pista in ufficio.

Marte, Giove, Plutone e Saturno vi guidano per darvi scelte razionali se nati dal 22 al 27 febbraio o, più in generale, alla prima e alla terza decade. Quali sono le zone più erogene del partner? I piedi, il petto, il collo, la nuca e l’attaccatura dei capelli. Se festeggiate gli anni a marzo il nervosismo professionale lascerà spazi a momenti migliori.