Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 1 febbraio

Nettuno vi assiste se nati nella terza decade, così come Urano se nati nella seconda decade. Giove è romantico e permette avventure ai nati nella prima decade. Saturno e Sole vi faranno avvantaggiare in ambito lavorativo.

Venere è amica ma Saturno e Sole vi tirano dentro a situazioni un po’ complicate. C’è da intavolare un dialogo chiarificatore con la vostra dolce metà se nati dall’1 al 7 maggio. A lavoro vivrete un attivismo un po’ frenetico per via di Venere e Sole.

Saturno vi favorisce se nati dal 3 al 12 giugno e vi darà capacità conciliatorie. Le coppie nate nella seconda decade troveranno una stabilità molto rasserenante in amore. Urano è positivo per il vostro segno per quanto concerne le attività lavorative.

Giove vi stimola nei rapporti familiari con fare vivace e generoso. Se siete nati dal 2 al 9 luglio Venere e Marte vi obbligheranno a darvi da fare, così come Venere e Plutone faranno per i nati nella terza decade e per quelli dal 12 al 15 luglio. Se nati in seconda o terza decade Giove e Nettuno vi favoriranno in ufficio.

Una bella configurazione astrale vi dona energia e grinta in campo familiare e sociale. Solari e coinvolgenti, briosi e scintillanti: oggi farete importanti conquiste in amore! Se nati dal 24 al 29 luglio andrete lontano nelle attività lavorative che prevedono creatività.

Venere e Marte vi aiutano se nati dal 30 agosto al 9 settembre. Mercuri, Venere, Marte, Urano e Plutone sono altrettanto fidi alleati. I nati in prima e seconda devono avere a che fare con la negatività di Giove in amore mentre a lavoro i nati nella prima e terza decade saranno ampiamente favoriti.

Il mese comincia in maniera splendida grazie a Saturno, Sole e Luna. Se appartenete alla seconda decade un avvolgente eros vi caratterizza se nati in prima e terza decade. Ottimo estro anche lavorativo se siete nati nella seconda decade.

Un cielo sereno-variabile con Saturno, Sole e Luna. Questi ultimi due pianeti sono un po’ imbronciati però in amore mentre Venere metterà una pezza. Nettuno, Plutone e Giove vi daranno grandi soddisfazioni nel settore lavorativo se nati dal 2 al 5 novembre.

Saturno, Luna e Sole vi forniscono leggerezza, senso dell’umorismo, diplomazia, con una forma fisica ottimale se nati nella seconda decade. Sole amplifica passionalità e generosità in amore se nati nella seconda decade. In campo professionale le cose andranno bene se lavorate nell’ambito del commercio o la pubblicità.

Quadro astrale che si mostra benefico in senso generale. Plutone vi aiuta a festeggiare le vostre conquiste amorose se nati dal 16 al 19 gennaio, mentre i single saranno pronti a conquiste se nati dal 7 al 12 gennaio. Saturno vi aiuta a tenere banco nelle vostre iniziative se nati nella seconda decade.

Luna, Saturno e Sole vi danno salute, intelligenza e percettività. Nettuno e Plutone sono in angolo benefico per i sentimenti e vi danno la possibilità di vivere eventi scoppiettanti in compagnia della vostra dolce metà. Nettuno vi darà la possibilità di essere solidali con colleghi in difficoltà.

Luna, Venere, Giove, Mercurio, Marte, Plutone, Urano e Nettuno sono tutti favorevoli per voi. Plutone vi darà un grosso carico passionale se nati dal 16 al 19 marzo. Tuttavia, se nati dal 5 al 9 marzo fate attenzione a non commettere troppe intemperanze. Venere vi aiuta a coordinare ottimamente le attività lavorative se nati dal 27 febbraio al 5 marzo.