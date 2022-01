Oroscopo del 24 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 24 gennaio.

Urano e Saturno proseguono il loro viaggio nel vostro segno e vi aiuteranno a combattere le difficoltà. Se siete single la fortuna vi darà ovviamente manforte se nati dal 2 al 9 aprile. Sarete disciplinati, rigorosi e rispettosi a lavoro oggi.

Venere vi gratifica nel pubblico e nel privato e anche in amore, organizzate infatti una serata a cuore libero con amici e la dolce metà se nati dal 28 aprile al 5 maggio. Giove vi guarda di buon occhio e quindi mettete da parte qualche risparmio.

Sole, Mercurio, Saturno, Luna e Urano vi spalleggiano. Buona forma psicologica e tante avventure erotiche per effetto di Mercurio e Saturno. Ottime prospettive di guadagno oggi con una nuova proposta di lavoro arrivata sul piatto.

Il cielo si va schiarendo. Nettuno è sempre in angolo favorevole e vi aiuta sotto l’aspetto sentimentale con Urano e Giove che vi fanno vivere momenti di spensieratezza se nati dal 29 giugno al 7 luglio. Una persona di famiglia vi offre pro e contro di una possibilità di investimento se nati nella prima decade.

Oggi la disposizione dei pianeti è in angolo dissonante per voi anche se Sole, Saturno e Mercurio vi consentono di superare limiti di tipo caratteriale in amore, specie se nati dal 19 al 23 agosto. Ottenete splendide conferme lavorative se nati nella prima decade.

Moti planetari che vi coccolano oggi con Mercurio e Sole che vi danno una mano. Luna, Venere, Plutone, Urano sono tutti benefici in amore se nati dal 26 al 31 agosto. Plutone vi apre a collaborazioni lavorative interessanti se nati dal 13 al 16 settembre.

Saturno vi solleva da alcuni momenti di incertezza e l’aria familiare si rasserena. Venere continua a favorirvi in amore se nati dal 15 al 18 ottobre con Plutone che però resta imbronciato. Mercurio vi fa ottenere risultati sorprendenti e al di là delle aspettative.

Mercurio vi pone di fronte a scelte da compiere e comportamenti da approntare. Venere e Nettuno vi aiutano in amore specie se siete single e nati dal 5 al 10 novembre. Un investimento economico sembra propizio ma fate attenzione!

Saturno vi favorisce se nati nella seconda decade. Si alza il sipario su nuove conoscenze se siete single della prima decade. A lavoro fiutate un buon affare con Mercurio che vi darà consiglio se nati nel mese di novembre.

Mercurio vi concede avvenimenti inaspettati se nati dal 25 al 31 dicembre. Giove è benefico e vi assicura momenti di soddisfacente intimità con la vostra dolce metà. Urano vi favorisce lavorativamente se nati nella seconda decade.

Saturno e Nettuno vi guardano benevoli se nati in seconda e terza decade. Mercurio, Venere e Giove vi allietano la vita affettiva se nati dal 2 al 6 febbraio in amore. Vi manca un pizzico di voglia di scommettere in campo lavorativo.

Giornata con i pianeti in angolo favorevole. Luna, Plutone e Marte vi aprono a novità amorose con un coinvolgimento intelligente. Se avete risparmi Urano vi aiuterà a gestirli nella migliore maniera possibile.