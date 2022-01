Oroscopo del giorno, le previsioni del 19 gennaio segno per segno

Marte esplica fortemente effetti di vitalità e dinamismo se nati a maggio. Luna e Giove non sono da meno e vi danno una forma fisica davvero al top. Se siete in cerca dell’anima gemella dovrete lavorare molto su voi stessi e ricordare che l’amore ideale spesso non esiste. Cosa fare per rilassarvi post lavoro? Potreste guardare una bella serie tv, o un classico western.

Giove vi favorisce se nati nella prima decade. Si creano inviti e situazioni conviviali in cui la vostra personalità emergere. Momento di fusione emotiva ottima con il partner, specie per le coppie stabili. Il genere di film che apprezzate di più? Generalmente la commedia, oppure un classico che scegliete anche in base alla validità di cast e regista.

Dissonanza di Giove ma anche influsso benefico di Saturno oggi. Non ci sono nubi all’orizzonte in amore: godetevi la vostra splendida relazione se nati dal 27 maggio al 4 giugno. Potreste guardare stasera uno dei film di 007 oppure qualche commedia con il geniale Alberto Sordi.

Luna e Giove vi gratificano con un apporto considerevole anche oggi. Un nuovo amore vi sta avvolgendo anima e corpo: la vostra indole sensuale accetta e ringrazia. Stasera un bel kolossal, magari storico, è quello che ci vuole!

Cielo di inverno con pianeti un po’ imbronciati ma nulla di grave. Urano e Saturno però sono dissonanti in amore e portano qualche provocazione nell’ambito sentimentale. Cleopatra o Spartacus, due grandi classici dei film eroici ed epici, sono la vostra scelta potenziale per oggi.

Fase di apatia per voi, dovete tornare un po’ a muovervi in tempo. Giove e Nettuno sono in angolo negativo e dovreste quindi dare al vostro partner un’intensità e un impegno maggiori. La scelta del film di oggi volge su qualcosa nell’ambito del thriller psicologico, alla Hitchcock per intenderci.

Saturno viaggia in angolo benefico e promette una salute tonica e una forma fisica ottimale. Il cielo vi facilita apertamente anche in amore con Mercurio e Saturno che vi daranno seduzione e piacere. Una commedia brillante è quello che ci vuole, per esempio “Mangia, prega, ama” con Julia Roberts.

Saturno è tecnicamente negativo per voi oggi ma Urano vi darà garbo e forza persuasiva. Plutone è in angolo benefico in amore e vi darà maggiore sintonia con chi vi sta accanto. Il film di oggi è magari un thriller intricato come “Memento” di Christopher Nolan con Guy Pearce.

Moti planetari gioiosi e positivi oggi per voi. Marte e Saturno vi portano buonumore e capacità di relazionarvi con il prossimo. Date un grande aiuto anche alla persona che amate e le date un po’ di corda a cui aggrapparsi se nati nella prima decade. “Ombre rosse” o “Sentieri Selvaggi” i film giusti oggi per voi.

Giove e Nettuno sono armonici per i nati nella terza decade. In amore tuto sarà più lirico e romantico grazie a Venere, malgrado qualche resistenza. Un bel film psicologico come “Black Swan” di Darren Aronofsky, con Natalie Portman e Mila Kunis, può rappresentare una valida scelta per il post lavoro.

Saturno e Mercurio ma anche Giove e Nettuno vi danno una giornata abbastanza tranquilla. In amore sentite bisogno di allegria e festosità se nati nella prima decade. In serata potreste guardare un film dall’aspetto sociale e politico molto forte come “Il diritto di contare”, con Taraji P. Henson.

Transiti ottimi per tutte le decadi del vostro segno grazie a Giove, Nettuno e Plutone. Affabilità e senso di accoglienza caratterizzano la vostra giornata amorosa mentre alcuni film da vedere oggi potrebbero essere “Non lasciarmi” con Andrew Garfield o “Inception” con Leonardo DiCaprio. In alternativa un grande classico come “Filadelfia” con Tom Hanks e Denzel Washington.