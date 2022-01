Oroscopo del 18 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Astri che si stanno stabilizzando come positivi grazie a Saturno e Mercurio ma anche Nettuno. State giocando una partita particolarmente difficile in ambito sentimentale, specialmente se nati dal 3 al 10 aprile. Quali sono i mestieri in cui ogni segno eccelle? Per l’Ariete sicuramente c’è la predisposizione a fare l’avvocato.

Configurazione dei pianeti molto positiva con Mercurio e Saturno che però sono contrari e vi disturbano un po’. In amore qualche pianeta dispettoso cercherà di non mettere le cose a posto se nati nella terza decade. L’agronomo, ma anche il designer o l’attore cinematografico sono i lavori giusti per voi.

Clima frizzante e positivo per voi con il buonumore e l’eros che la fanno da padrone oggi. Mercurio vi favorisce nei lavori di fotoreporter, cronista di cronaca o anche inviato speciale dai paesi esteri. In generale siete favoriti in ogni lavoro che riguardi la comunicazione.

Panorama piuttosto positivo specie se appartenete alla prima decade, mentre i nati in seconda e terza decade stiano in campano perché Venere e Plutone sono imbronciati. In amore un discorso chiarificatore aiuta a risolvere alcuni problemi di coppia. In base alla simbologia dei segni voi siete perfetti per i lavori nell’ambito di letteratura o cinema.

Luna è positiva ma Saturno è imbronciato in amore e quindi il momento che state attraversando nella coppia non è esaltante. Sole vi consiglia in particolare di fare qualche lavoro nell’ambito di posizioni di comando, quindi presidi, leader politici o direttori.

Plutone, Venere, Sole e Urano sono tutti positivi e vi daranno uno stato d’animo molto fiducioso, anche in amore. Urano vi consiglia di esplorare l’ambito lavorativo dell’artigianato ma anche la professione del medico.

Firmamento abbastanza positivo con componenti di benessere emotivo e fisico date da Mercurio e Luna. Vi sintonizzate anche alla perfezione con il vostro partner, specie se nati a settembre. Saturno vi consiglia i lavori di poliziotto o di vigile urbano, se non di avvocato o mediatore familiare.

Giornata più serena delle precedenti. Giove e Nettuno in particolare vi rendono molto generosi con la vostra dolce metà. I vostri mestieri ideali? Secondo Plutone certamente il medico o anche quelle che riguardano l’ambiente artistico.

Luna e Saturno vi propongono una giornata ricca di novità da accogliere con entusiasmo! Vi piacerà ritagliarvi spazi interessanti con il vostro partner e Mercurio aiuterà anche ad aggirare momenti di tensione. Giove e Nettuno vi consigliano un lavoro come agente di viaggio, globetrotter o speaker radiofonico.

Plutone e Venere vi danno una giornata incoraggiante e innalzano anche l’eros nel rapporto di coppia. Saturno vi darà analogie con i lavori da chirurgo o da dentista, se non come scrittore o comunque esperto del mondo culturale.

Le forze planetarie vi sorridono, specialmente Mercurio e (in amore, se nati nella prima decade) Saturno. Gli stessi due pianeti, insieme a Urano, vi consigliano di inseguire una professione nel ramo psichiatrico o diplomatico, se non musicale.

Movimenti planetari ottimali a parte Marte un po’ contrario. Se nati a febbraio i single vivranno intriganti avventura ma non dovranno puntare troppo in alto! Infermieri, operatori sociali o anche astronauti e ingegneri aerospaziali: questi i lavori giusti per voi.