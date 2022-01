Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 5 gennaio

Un po’ disturbati dal transito di Venere, Sole e Plutone che sono pronti a provocare alti e bassi nel tono e nell’umore. Fortunatamente niente di grave! In amore sapete scoccare le frecce giuste per colpire il core di chi vi ama! A lavoro i vostri meriti saranno riconosciuti specie se nati dal 24 al 26 marzo.

Una bella ripresa per voi con Urano che promette buona salute se nati dal 29 aprile al 5 maggio. Un po’ insicurezza nel legame di coppia ma niente di così grave se appartenete alla terza decade. A casa, dopo il lavoro, tornate con la consapevolezza di essere apprezzati dai colleghi.

Mercurio vi regala un clima di generale entusiasmo rendendovi brillanti e volitivi. In amore, se nati nella terza decade, troverete un grande desiderio nel dare agli altri. Se festeggiate gli anni dal 9 al 14 giugno state un po’ attenti alle scelte professionali perché Nettuno e Giove sono contrari.

Venere è in posizione contraria ma comunque in cielo Marte splende per voi insieme a Mercurio. Cercate di non essere invadenti con la vostra dolce metà, soprattutto per via della tanta inventiva che state mostrando nelle proposte e nelle cose da fare. Vi tacciano spesso di pigrizia ma a lavoro siete dei veri e propri treni.

Siete stupendamente combattivi oggi grazie a Plutone e Sole, specie se nati dal 30 luglio al 5 agosto. Non andate a eccedere troppo nelle manifestazioni sentimentali, mentre se svolgete una libera professione oggi la giornata vi lascerà poche tregue.

Venere è in fortunatissima sosta se nati dal 30 agosto al 6 settembre. Vi imporrete in diversi settori della vostra vita, con l’amore che procederà a gonfie vele specialmente a livello di eros con Venere, Sole e Plutone dalla vostra parte. Grandi successi inoltre per i liberi professionisti della seconda decade.

Marte vi darà moderato ottimismo e la capacità di imporvi, anche se in maniera moderata, se siete nati dal 2 al 10 ottobre. Saturno vi concede serenità d’animo per far funzionare la relazione, specie se nati dal 30 settembre al 6 ottobre. Infine, per i nati dal 13 al 16 ottobre, grande attenzione a Venere e Plutone contrari a lavoro.

Giove splende per i nati in ottobre e vi darà fortuna in molti ambiti. In primo piano soprattutto l’eros con Giove, Venere, Sole, Plutone e Nettuno che certificano l’ottimo momento in amore, anche per i single di prima e seconda decade. Se appartenete alla terza decade metterete sempre volontà, impegno e dedizione nell’attività professionale.

Mercurio vi darà modi di fare fluidi e disinvolti, così come anche un benevolo Marte. Saturno e Mercurio dà la sua benedizione i single nati a novembre con un’esplosione di eros, con Marte ancora al vostro fianco. Se nati nella terza decade avrete ottimi risultati nel commercio e nella vendita.

Non chiudetevi nei vostri clamorosi silenzi, anzi cercate colloqui aperti specie con i vostri genitori. Venere vi assiste in amore se nati nella terza decade, mentre Urano vi darà un’enorme efficienza in ambito lavorativo.

Mercurio è favorevole e aumenta la vostra sensibilità affettiva nella vita familiare. Una persona incontrata da poco vivacizza la vostra normalità se nati nella seconda decade e vi regala qualche gioia sentimentale. Saturno è il vostro pianeta governatore a lavoro: tutto andrà bene.

Cielo sereno con grande intelligenza in tutte le cose da fare se nati nella prima decade. Prevalenza di eros sulla componente emozionale per quanto vi riguarda, specie se siete single. In ufficio Luna rende impossibile fare a meno di voi!