Oroscopo del giorno, le previsioni del 4 gennaio segno per segno

Marte è focoso e generoso per il vostro segno, vi darà ottimo entusiasmo. Un film che vi rappresenta perfettamente in tal senso è Django Unchained, con l’Ariete Quentin Tarantino a dirigere. Momento di sintonia con la persona amata, anche senza proferire troppe parole. A lavoro colleghi e capi vi manifestano sentita stima.

Saturno è imbronciato e potrebbe evidenziare qualche piccola negatività che sarà però risolta da Luna. Se appartenete alla seconda decade, il film giusto che corrisponde meglio al vostro umore amoroso è Otello di Orson Welles, del 1952. A lavoro sarete favoriti da Luna se nati dal 22 aprile al 3 maggio.

Giornata abbastanza frizzante con Luna che vi garantisce fluidità se nati dal 4 al 12 giugno. Vi piace svolazzare di fiore in fiore, siete conquistatori nati! Però cercate di non esagerare oggi. A questo atteggiamento si abbina una brillante commedia come Tamara Drewe – Tradimenti all’inglese del 2010 con Gemma Arteton. I colleghi oggi vi ringrazieranno per gli aiuti che darete.

Venere, Sole e Plutone sono piuttosto negativi per tutte le decadi, servirà pazienza. In amore necessitate di un dialogo aperto con la vostra dolce metà, specie se nati a luglio. Un film rispecchia particolarmente la situazione oggi, cioè I ponti di Madison County, con i grandissimi Clint Eastwood e Meryl Streep. Venere vi pungola un po’ a lavoro se nati dall’11 al 15 luglio.

Marte vi rende calorosi e vitali più del solito. Non a caso il vostro film di oggi è The Queen con la leonessa Helen Mirren. Grande capacità di ascolto nel rapporto di coppia, che con volontà e dedizione portate avanti benissimo. Non fate mosse troppo azzardate però in campo lavorativo.

Profilo astrale ottimo grazie a Venere e Plutone. Il film per oggi? Il meraviglioso C’era una volta del 1957 con Omar Sharif e la Vergine Sofia Loren. Sole vi farà primeggiare sugli altri colleghi a lavoro.

Marte accende vitalità e benessere oggi se nati a ottobre. Venere vi spinge a prendere l’iniziativa con la vostra dolce metà. Oggi il film giusto per voi è I girasoli del maestro Vittorio De Sica, con lo straordinario Marcello Mastroianni noto esponente del vostro segno. Lasciate correre, a lavoro, una polemica tra colleghi.

Transiti odierni a vostro favore. Pensate piuttosto al film da scegliere: il consiglio è Romanzo Criminale con Claudio Santamaria, Michele Placido e Kim Rossi Stuart, oltre che Riccardo Scamarcio. Questi ultimi due sono Scorpione, come voi. Urano vi farà dare inoltre una saggia regolata nell’esborso di denaro.

Luna e Marte sono positivi e vi rendono pimpanti in famiglia. I film d’azione vi piacciono molto quindi tuffatevi nell’avventura di Indiana Jones e il tempio maledetto, con Harrison Ford. Giorno particolarmente soddisfacente a livello erotico e sentimentale grazie a Luna, mentre a lavoro Saturno e Marte spianano i vostri passi se nati in seconda o terza decade.

Poche negatività oggi, non fatevi troppi problemi anzi guardate un bel film come Il nome della rosa di Jean Jacques Annaud, con Humphrey Bogart che fa parte del vostro segno. Non strafate però né in amore né a lavoro: sentimenti asciutti e umiltà se nati nella seconda decade.

Luna e Saturno gestiranno alcuni piccoli problemi, specie se avete dei figli. Fate vedere a loro – e a voi – la perla di Christopher Nolan, The Prestige, con l’Acquario Christian Bale come protagonista. Oppure anche Milk, con Sean Penn. La vostra pazienza sarà necessaria oggi sia nel rapporto di coppia che a lavoro, con Marte pronto a darvi il piglio giusto.

Panorama bello e sereno con Plutone, Nettuno, Saturno, Sole, Mercurio, Giove e Urano tutti dalla vostra parte. Solo Marte è contrario ma solo per non farvi diventare invincibili. Il film consigliato? Un capolavoro come 2001 Odissea nello Spazio del leggendario Stanley Kubrick. Speciale sintonia con il vostro partner grazie a Sole, a lavoro però Saturno invita alla prudenza.