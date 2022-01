Oroscopo del giorno, le previsioni del 1 gennaio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 1 gennaio.

Luna apre il vostro 2022 con ottimi auspici così come Marte e Saturno. In famiglia sarete dei veri e propri mattatori ma anche in amore con Venere, Plutone, Sole e Mercurio che però sono in angolo dissonante. Saturno vi darà dei grossi colpi di fortuna se nati nella seconda o terza decade a lavoro.

Venere vi porge i suoi auguri per il 2022 e vi darà componenti benefiche se nati nella terza decade. Calma e razionalità sono inoltre di vostra impostazione, così come una pienezza emotiva importante nel rapporto con la dolce metà. Urano vi dà manforte in campo lavorativo anche quest’anno promettendovi successi.

Saturno inaugura un anno scintillante per voi, in cui però vi farete molto valere. Vivrete una girandola di emozioni anche in fatto amoroso, con Saturno che sarà al vostro fianco a lavoro se nati dal 7 al 17 giugno.

Giove vi porge il suo auguro in questo 2022, portando tanta convinzione ma anche una straordinaria voglia di tenerezza nel vostro rapporto di coppia. Giove sarà il vostro portentoso protettore a lavoro se nati dal 17 al 22 luglio.

Cielo benefico con Luna che vi aiuta nel nuovo anno. Vivrete una relazione importante con una nuova fiamma mentre a lavoro Giove – se nati nella prima decade – vi darà ottimi risultati a lavoro per tutto l’anno.

Venere, Sole, Mercurio e Plutone vi sostengono in questo primo giorno del 2022. Mercurio si trova in ottimo aspetto amoroso se nati dal 17 al 23 settembre, con nuovi amori all’orizzonte. Uno strepitoso Urano vi spalleggia lavorativamente per tutto il 2022.

Una splendida Luna è la vostra madrina ideale per l’inizio del 2022 se nati dal 9 al 14 ottobre. Saturno vi stimolerà a trovare sintonie più intense e profonde con la vostra dolce metà. Saturno inoltre, insieme a Marte, vi farà emergere a lavoro se nati a ottobre.

Un ottimo Giove vi darà fortuna in questo 2022. Anche Plutone vi donerà l’eros necessario per armarvi di entusiasmo e passione durante la vostra relazione. Se nati nella terza decade sarà Plutone a proteggervi in ambito lavorativo.

Luna e Venere vi portano momenti fortunati così come anche Marte se nati dal 7 al 12 dicembre. Mercurio vi rende saggi in amore e con grande cura verso il prossimo. Saturno è fausto per il vostro lavoro se nati dal 7 al 15 dicembre.

Venere, Plutone, Mercurio e Sole vi fanno iniziare bene l’anno, specie se nati nella terza decade. Giove invece aiuterà i single a trovare la loro strada se nati tra il 12 e il 16 gennaio. Urano vi farà attrezzare coerentemente per ogni novità che affronterete a lavoro.

L’augurio di un anno brillante, frizzante e benefico arriva da Giove e Saturno. Armonia nella vita familiare così come nella relazione di coppia grazie a Nettuno se festeggiate gli anni dal 12 al 14 febbraio. Una solida organizzazione data da Giove vi consentirà di fare il bel tempo a lavoro per tutto l’anno.

Giove e Nettuno vi daranno la voglia di cambiare la vostra vita. Nettuno in particolare vi dona una luce speciale capace di catturare armonia. Venere, Mercurio, Plutone e Sole vi guardano di buon occhio se avete una relazione stabile. Venere, Urano, Giove, Plutone e Saturno vi assicurano folgoranti successi se siete single. Sempre Nettuno vi aiuterà a dirigere le vostre azioni lavorative in maniera coerente, specie se nati nella terza decade.