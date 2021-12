Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 30 dicembre

Saturno e Marte vi fanno galoppare ad alta velocità e vi donano grandi capacità comunicative se nati dal 6 al 14 aprile. Fervono i preparativi per la fine dell’anno che ovviamente vorrete passare con la vostra dolce metà, specie se nati nella seconda decade. Nettuno asseconderà le vostre mosse. Se lavorate anche oggi inquadrerete perfettamente alcuni problemi d’ufficio in caso di nascita tra il 25 marzo e il 5 aprile.

Un’attenzione costante alla realtà vi circonda oggi. Mercurio è in aspetto benefico in amore e vi fa veleggiare tranquilli se nati dal 10 al 15 maggio. Plutone vi aiuta a lavoro se nati dal 14 al 17 maggio.

Saturno e Urano sono vostri alleati ma occhio a Giove, Venere e Nettuno imbronciati. Se siete single potreste scoprire presto un nuovo potenziale legame, soprattutto se nati a maggio. Marte e Nettuno sono un po’ dissonanti in ambito lavorativo se nati dal 6 al 15 giugno.

Cielo sostanzialmente sereno con Venere, Mercurio e Plutone che però sono negativi. Luna e Nettuno vi daranno una dolcezza notevole nel rapporto con la vostra dolce metà. Giove, Urano e Nettuno vi renderanno tenaci nell’ambito professionale.

Giove dissonante non vi disturba in realtà più di tanto. Occhio se nati ad agosto perché potreste andare incontro a qualche malanno di stagione. Se nati nella seconda decade non vi lasciate andare troppo in amore anche perché Urano è imbronciato. Se nati dal 25 al 27 luglio la vostra impavida energia vi aiuterà a lavoro.

Venere, Sole, Plutone, Mercurio e Urano sono in aspetto ottimo, anche se Giove, Marte e Nettuno sono negativi. Urano vi predispone a incontri galanti se siete single mentre a lavoro il vostro senso del dovere e la vostra onestà emergono pesantemente.

Una splendida Luna vi promette una dirittura d’arrivo dolce per la giornata. Risolvete anche una questione amicale complicata prima di mettervi al caldo con la vostra dolce metà. Se nati nella seconda decade avrete buone prospettive professionali nel caso in cui lavoraste nell’ambito della comunicazione.

Giornata positiva con Luna, Sole, Venere e Mercurio a vostro supporto. Vivete una passione travolgente che vi prende anima e corpo, con Giove dalla vostra parte. Se nati dal 3 al 9 novembre sarete invogliati a dare il meglio di voi stessi in ufficio.

Nettuno e Giove si mettono un po’ di traverso e generano alti e bassi nel tono e nell’umore. Venere è però benefica e vi dona buonissime sensazioni lavorative. Se siete nati dal 29 novembre al 3 dicembre a lavorate nel settore dell’intrattenimento avrete grandi novità.

Oggi aria particolarmente allegra con Mercurio che vi aiuta a non prendervi troppo sul serio. Luna, Venere, Nettuno, Urano e Plutone sono tutti favorevoli in amore ma fate attenzioni a non avere ambizioni troppo elevate. Luna vi aiuta nel lavoro se vi occupate di stampa o tv.

Marte, Venere, Saturno ma anche Giove e Nettuno sono tutti in bella posizione. Vivete una fase molto emotiva del rapporto di coppia ma anche con grandi componenti passionali. Siete un segno molto creativo e lo dimostrate anche nell’attività lavorativa.

Mercurio porta aspetti piccanti e vivaci nella vostra giornata. Se nati dal 27 febbraio al 5 marzo Marte ostile vi obbliga a rinunciare a qualcosa ma con la prospettiva di una meta affettiva importante. Giornalisti radiofonici e televisivi potranno contare sulla forza e il sostegno di Nettuno e Giove.