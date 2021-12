Oroscopo del 25 dicembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Natale 2021 che si rivela perfetto con Marte e Giove a darvi fantasia, così come Nettuno. Organizzate un qualcosa di romantico con la vostra dolce metà, magari poi anche con un film. Già: quale film può stuzzicare la componente di ogni segno a Natale? Per voi probabilmente “Cruella” con Emma Stone.

Non abusate dei piaceri gastronomici oggi perché Giove è negativo. Luna, Venere, Sole e Plutone vi daranno promessa di notti bollenti se nati nella terza decade. Il film giusto per oggi è “Tre piani” di Nanni Moretti, con Margherita Buy e Riccardo Scamarcio.

Cielo di Natale che sottolinea la vostra simpatia. Eros e passione inoltre sono assicurati anche con l’appoggio evidente di Urano. Il film da recuperare oggi può essere il divertente “Monster Hunter”, pellicola tratta da un videogioco con Milla Jovovich.

Transiti natalizi gioiosi e sereni ma fate attenzione agli eccessi alimentari con Venere, Sole e Plutone contrari. Nettuno porta qualche cambiamento in fatto di amore con Urano che rilascia un po’ di richiamo dei sensi. “Freaks out” di Gabriele Mainetti è il bel film che potete recuperare oggi.

Natale gioioso e soddisfacente con splendida configurazione sia in famiglia che in amore. Il cielo è infatti praticamente perfetto. Il film che potrete guardare, quando uscirà, potrebbe essere Avatar 2, sequel dello storico cult di James Cameron.

Tanti i corpi celesti dalla vostra parte oggi, come Luna, Venere, Plutone e Sole. Mercurio peraltro vi regala capacità di equilibrio nelle questioni sentimentali. Il vostro film per oggi è “Respect”, la storia di Aretha Franklin con Jennifer Hudson nei panni della nota cantante.

Giornata di festa molto positiva con Marte che vi darà la possibilità di ottenere una vivace comunicazione con i vostri amici. Se festeggiate gli anni a settembre Saturno e Giove vi aiuteranno in amore. Il film di oggi? “Diabolik”, con Luca Marinelli e Miriam Leone, tra gli altri.

Venere, Luna, Sole, Mercurio, Marte, Plutone e Nettuno sono tutti schierati con voi oggi! In particolare vi donano alchimia e intesa (anche erotica) con la vostra dolce metà. “Killers of the flower moon” è il film giusto per voi, con Leonardo Di Caprio e Robert De Niro.

Astri benefici oggi con atmosfera familiare particolarmente frizzante e appagante. Giove e Venere vi daranno fascino irresistibile e anche Mercurio vi aiuterà con la vostra dolce metà. Che film scegliere? “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di morto” con Antonio Albanese e Paola Cortellesi nel cast.

Mai Natale fu più gioioso! Momento davvero buono, anche in relazione al rapporto che avete con la vostra dolce metà e alle imprese erotico-amatorie. Che film potreste vedere oggi? “Dune” di Denis Villeneuve è un forte candidato.

Momento natalizio molto buono per amicizie e famiglia ma anche i single di gennaio potrebbero trovarne giovamento. Marte infatti protegge i nati nella prima decade. Una spy story come “Black Widow” con Scarlett Johansson è la scelta giusta per il film di oggi.

Natale in linea con le vostre corde, con la salute che non vi dà pensieri se nati a marzo. Plutone, Urano e Nettuno sono dalla vostra parte in amore. Il film da vedere oggi è “The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sn” di Wes Anderson, con un cast stellare!