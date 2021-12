Plutone vi contrasta ma il Sole vi dona slancio e ottimismo. Quali sono i segni con cui potete sviluppare una splendida relazione umana? Sicuramente l’Ariete stesso ma anche Leone e Sagittario. Una bella serie tv da guardare stasera? Sicuramente Cyberwar, nel cui cast ci sono tanti arieti come Robert Carlyle e Victoria Hamilton.

Prospetto sereno-variabile per oggi, specie per via di Saturno imbronciato. Con i segni come Cancro e Pesci potete legare in maniera molto positiva. In serata rilassatevi con Cobra Cyberwar, serie che mette in luce le contraddizioni della società contemporanea.

Sole e Marte vi stimolano a dare di più se nati a inizio giugno. Molto forte il legame con i segni d’Aria per i Gemelli, mentre questa sera la città governata dal vostro segno – cioè Londra – potrete osservarla nella serie Sky Original Cobra Cyberwar.

Urano, Luna e Nettuno vi sorridono e allontanano le altre negatività. I segni con cui legate di più sono sicuramente Toro e Scorpione. Se siete un po’ pantofolai, la serie Sky Original Cobra Cyberwar è esattamente ciò che fa per voi per la sera!

Configurazione discreta per voi se nati nella terza decade. Urano e Saturno però vi disturbano lievemente. I segni con cui andate maggiormente d’accordo sono Gemelli e Bilancia. Stasera fiondatevi davanti alla tv per guardare Cobra Cyberwar, serie originale Sky!

Venere e Urano vi appoggiano e vi daranno la chance di risolvere i problemi con pacatezza. I segni di Terra sono vostri fedeli compagni, con grande calore e rapporti eccellenti. Nel cast di Cobra Cyberwar un attore del vostro stesso segno, cioè David Haig.

Un bel Saturno vi spiana la strada così come anche sole. In amicizia, i segni migliori con cui legare sono Gemelli e Acquario. La serie tv Sky Original, da guardare, nel cast ha anche l’attrice del vostro segno Lucy Cohu.

Saturno e Urano remano a vostro sfavore obbligandovi a prendere qualche decisione particolare se nati nella seconda decade. Cancro e Pesci sono i segni con cui avete la possibilità di condividere maggiormente legame. Richard Dormer, attore di Cobra Cyberwar, è del vostro stesso segno.

Giove vi gratifica oggi e farete tesoro di ogni insegnamento. I segni con cui legate di più? Sicuramente Leone e Bilancia che vi danno grandi stimoli. Marisa Abela, attrice del vostro stesso segno, occupa un ruolo di primo piano in Cobra Cyberwar, serie Sky Original.

Luna vi contrasta se nati nella terza decade ma il resto del cielo è luminosissimo! Andrete molto d’accordo con segni come Toto o Pesci ma anche con Scorpione e Vergine. Una bella serie da vedere è Cobra Cyberwar, prodotto Sky Original. Nel cast anche il Capricrono Marsha Thomason.

Giove è favorevole e il cielo vi riserva una fase di tranquillità. Positivi i rapporti con Capricorno e Vergine così come anche con Ariete e Bilancia. L’attrice del vostro segno Lisa Palfrey fa parte degli interpreti di Cobra Cyberwar.

Quasi tutti i pianeti sono disposti a vostro favore tranne Marte e Sole. Ma, appunto, Plutone, Nettuno, Saturno, Mercurio, Luna e Giove fanno il tifo per voi. Toro, Cancro e Bilancia sono i segni con cui andate maggiormente d’accordo. Se volete guardare una serie interessante sulla tecnologia, non perdetevi la serie Sky Original Cobra Cyberwar.