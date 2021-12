Oroscopo del giorno, le previsioni del 17 dicembre segno per segno

Giornata molto positiva dal punto di vista emotivo e familiare. Marte, Luna e Sole innalzano i vostri entusiasmi in amore se nati nella prima decade. Venere e Plutone vi remano un po’ contro in ufficio. Cercate di non innervosirvi troppo se nati in prima e terza decade.



Quadro molto bello per i nati nella terza decade. Venere e Urano daranno anche molta fortuna ai nati in aprile, mentre in ufficio la fatica non vi peserà più di tanto grazie a Venere e Plutone vostri alleati.

Profilo discreto con Marte che però viaggia in orbita dissonante. Attenzione a fare bene nelle esperienze amatorie se nati nella terza decade mentre se nati nella prima sappiate essere più leggiadri. Tenete testa a una situazione complicata in ufficio se nati nella terza decade.

Venere è molto contraria se nati a luglio ma Luna è decisamente benevola. Se avete una relazione assaporate insieme tutte le gioie, sia passionali che erotiche. Qualche piccola scaramuccia potrebbe emergere nell’ambiente lavorativo se nati dal 12 al 14 luglio.

Giornata fausta con molti pianeti in angolo favorevole. Non vi perdete alcune buone occasioni se nati dal 24 luglio all’1 agosto. Saturno e Urano sono un po’ negativi in amore ma comunque vi sostengono a livello erotico. Sole è al vostro fianco a lavoro e vi fornisce determinazione.

Urano dipinge un’aria fresca e insieme a Venere asseconda le vostre ambizioni. Urano, Luna e Plutone lavorano per voi anche in amore, mentre a lavoro dovrete fare affidamento su qualche collega per alcuni compiti impossibili da sbrigare in solitudine.

Due pianeti vi contrastano, ovvero Venere e Plutone. Sole e Marte però aumentano il vostro charme se nati nel mese di settembre. Nel lavoro di squadra inoltre vi mostrerete impareggiabili oltre che leggeri ma fermi e razionali.

Transito favorevole dei moti celesti specie per i nati a ottobre, che però devono stare attenti ai passi falsi. Favoriti in amore i rapporti fissi ma anche quelli occasionali troveranno sfogo. Se nati a ottobre avrete transiti favorevoli specie nell’ambito lavorativo.

Giornate brillanti e appaganti con Saturno e Giove a vostro sostegno. Anche Urano vi dà supporto in amore se appartenete a prima e terza decade. Chiudete la giornata in ufficio con serena soddisfazione dopo aver scongiurato una lite.

Transiti esaltanti e molto fortunati per chi è nato nella seconda decade grazie a Urano. Atmosfera serena e rilassata nel rapporto di coppia mentre a lavoro vi mostrate come un segno ambizioso e operoso.

Orizzonte soddisfacente oggi con Sole, Luna e Marte che vi daranno la forza se nati in prima e terza decade. Sensibilità e delicatezza sono i vostri capisaldi in amore mentre a lavoro Urano e Nettuno vi faranno intrattenere i colleghi e creare ponti di umanità.

Cielo sereno-variabile con Venere che vi spalleggia ma Luna contraria. Ogni dissapore amoroso svanisce con la vostra affabilità, a lavoro ci sarà un po’ di caos ma la cosa non vi spaventa perché navigate sempre nel disordine.