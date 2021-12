Oroscopo del 13 dicembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Giorno in cui Sole è vostro amico fedele se nati nella terza decade. Anche Luna è in ottimo aspetto per chi è innamorato mentre Venere purtroppo è dissonante e non vi fa sintonizzare ottimamente con la persona amata se nati nella terza decade. I vostri colori prediletti sono il club, il rosso, il giallo e l’arancio.

Un po’ di stanchezza per via di Saturno e Giove ma niente paura perché Venere porterà comunque un po’ di serenità, specie se nati nella seconda e nella terza decade. I colori che delineano la vostra giornata sono tutti quelli che riportano al calore umano.

Alti e basi oggi ma a proteggervi ci sono Luna e Giove se nati nella terza decade. Mercurio è dissonante nonostante una forte intesa di sensi. Grandi successi invece per i single di giugno. Nel giorno di Santa Lucia amate particolarmente le colorazioni tendenti al giallo e al blu.

Urano è benefico e innalza il livello di sensibilità e gioia. Nettuno vi sorride e vi riporta all’emozione nella vostra vita, anche se Luna, Venere e Plutone sono contrapposti. Colori chiari ma anche vellutate vi si addicono molto.

Giove è adombrato ma non cambia il vostro umore, anche perché Sole vi sostiene e Marte vi darà una grande grinta vitale in amore, specie se nati nella seconda decade. Il calore bruciante del sole ma anche il giallo oro rappresentano alcuni dei vostri colori preferiti.

Se nati nella seconda decade Urano sarà molto armonico, specie se nati nella seconda decade. Vi avvicinate al partner con particolare dolcezza se nati nella terza decade e Plutone vi orienta verso le scelte giuste. Toni decisi e pieni oggi per voi in ambito di colori: senape e blu cobalto due esempi.

Un bel gruppetto formato da Marte, Sole, Giove e Saturno vi regala una benefica forma psicofisica. Chi nasce nella terza decade è favorito negli sport come calcio e calcetto mentre nella prima in corsa e tennis. Venere vi provoca qualche alto e basso in amore e quindi serviranno dei compromessi. Grigio perla, giallo chiaro, verde acqua: i vostri colori sono dolci e vellutati.

Marte vi spiana la strada in famiglia e nel quotidiano. Venere inoltre vi guida nel trovare magica intesa con il partner se nati a ottobre. La natura genera per voi una preferenza verso colori che riguardano atmosfere brumose o tinte fosche.

Non vi manca un buon umore dettato da Marte, anche se ci sono un po’ di dissapori in famiglia. Se nati dal 24 al 29 novembre e se siete single arriveranno grandi avventure. I toni bluastri e violacei sono i vostri preferiti.

I pianeti sono praticamente quasi tutti dalla vostra parte tranne Luna. Venere è molto favorevole in amore così come pure Urano nella seconda decade. Successi erotici strepitosi per i single della terza decade. Colori e caratteristiche stagionali per voi con toni freddi e metallizzati.

Sole, Luna e Ariate vi spalleggiano in famiglia, con Venere e Marte che vi spingono all’avventura. Plutone si occupa del vostro aspetto erotico se nati dal 14 al 17 di febbraio. Toni intensi come quelli blu per il vostro segno oggi.

Venere vi dona emozione, sensibilità e salute ma anche interessi artistici, culturali e sportivi. Chi è nato a marzo sarà baciato dalla fortuna anche in amore, che sia single o in una relazione già avviata. Toni delicati come il bianco o una tonalità pesca rappresentano al meglio il vostro Io.