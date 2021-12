Oroscopo del giorno, le previsioni del 8 dicembre segno per segno

Sole vi mette in luce sia in casa che al di fuori dell’ambiente personale. Momento sereno in amore con Nettuno che vi sorride se nati nella seconda decade. Giornata di non lavoro in cui si può provare a capire il concetto di ospitalità del vostro segno. Cercate sempre di primeggiare ma la vostra calda generosità si manifesta grazie a Plutone rendendo le serate indimenticabili per tutti.

Alti e bassi nell’umore in famiglia. Marte è ostile ma in compenso Urano, Plutone, Nettuno e Venere sono tutti alleati. Plutone in particolare alzerà il livello di eros se nati dal 10 al 13 maggio o se nati nella terza decade per i single. Il vostro senso di ospitalità riguarda molto un senso di accoglienza materna grazie a Venere e Giove.

Giornata dell’Immacolata dove esibite la vostra personalità, con Sole che si mostra imbronciato in amore e avrebbe bisogno di maggiore attenzione. Mercurio vi dona una capacità di intervento ospitale di livello magistrale, sarete dunque ottimi padroni di casa ma attenti allo snobismo che a volte vi prende.

Urano vi sorride se nati dal 30 giugno al 4 luglio. Un po’ di intimità per ritrovare l’unione non fa male con Venere e Plutone contrari che però vi invitano a non fare mosse azzardate. Il vostro concetto di ospitalità è complicato poiché difficilmente siete disposti ad aprire le porte agli altri ma potete migliorare.

Giornata fortemente positiva grazie a Sole. Siete single? Guardatevi attorno per l’anima gemella non è in realtà così lontana! Sole esprime la possibilità di esibizione del vostro Io durante il concetto di ospitalità. Molto frequenti gli episodi di lesa maestà, con plateali uscite di scena.

Sole vi confonde le piste nonostante una giornata positiva. Non date troppo peso all’aria di baruffa nella relazione: il tempo farà scomparire tutto! A casa vostra saprete tirar fuori un umorismo scintillante anche grazie a Urano.

Siete particolarmente fortunati se nati nella seconda decade e vi godete la protezione di Sole. Se siete single alcuni pianeti amici potranno generare delle conquiste. Il vostro segno è desideroso di stare in compagni ma anche molto rigido e selettivo, come impone Saturno.

Indicazione planetaria molto gioiosa, al di là di qualche contrattempo amoroso che però non si rivelerà essere assolutamente grave, anzi. Eros a mille per tutte le decadi, mentre la vostra ospitalità non è così elevata. Lo Scorpione non è così avvezzo a ospitare gli altri ma, qualora le porte di casa si aprissero, largo all’apertura mentale.

Sole continua a sorridervi in generale e Marte vi gratifica in amore. Venere e Giove in particolare vi faranno intraprendenti nel sentimento anche se Nettuno è negativo per i nati nella terza decade. Siete sempre pronti a mettere a disposizione la vostra casa oltre che la vostra generosità, con grande partecipazione.

Marte vi sorride se nati a gennaio e mettete in scena la vostra personalità calma. Saturno vi fa battere il cuore se nati nella seconda decade e se single, così come Urano. Amanti della solitudine, non sempre siete aperti all’ospitalità ma, al tempo stesso, molto generosi quando questo avviene.

Sole vi guarda di buon occhio e vi favorisce se nati a febbraio. Nettuno è disarmonico e potrebbe non farvi connettere perfettamente con chi avete accanto. Un po’ di snobismo nell’ospitalità portato da Nettuno: non siete bravissimi a fare gli onori di casa ma Urano vi aiuterà.

Giornata dell’Immacolata con clima di confusione allegra. Sole può rendervi timidi ma gli astri – in particolare Saturno – vi consigliano di osare in amore. In clima di feste e inviti, Luna vi rende molto espansivi e ospitali ma al contempo anche selettivi.