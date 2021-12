Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 6 dicembre

Giove vi darà molto calore domestico e Mercurio vi consentirà di trovare un’intesa molto profonda con la vostra dolce metà se nati nella seconda decade. Se siete liberi professionisti potrete approfittare di un Giove in stato di grazia nel caso in cui siate nati in seconda o terza decade.

Prospetto positivo con Venere che vi favorisce specie in amore se nati nella terza decade. Non vi esponete troppo in controversie di lavoro che non vi riguardano direttamente, così come suggerito dal saggio Marte, se nati a maggio.

Giornata movimentati in cui Mercurio genererà novità in ogni campo. Sole vi obbliga inoltre a essere più attenti e amorevoli con i vostri familiari, così come a manifestare tenerezze importanti con la vostra dolce metà. Un po’ di stanchezza vi prende oggi a lavoro ma il vostro ritmo veloce la supererà.

Marte è sensibile e affabile quindi vi darà una grossa mano oggi. La vostra tenerezza risulterà essere il vostro vero talento oggi nella relazione, specie grazie a Urano. Portate a casa la giornata lavorativa senza troppi sforzi se nati nella seconda decade, sempre grazie a Urano.

Mercurio vi ravviva lo spirito in famiglia, sarete particolarmente freschi e vivaci anche con la vostra dolce metà grazie a Sole e Mercurio positivi per i nati di prima e seconda decade. Se maneggiate denaro a lavoro fate attenzione perché Urano è imbronciato per i nati nella seconda decade.

Alti e bassi oggi con Venere e Plutone che saranno i vostri riferimenti se nati nella terza decade. Ritrovate un po’ di creatività a lavoro grazie a Urano se nati alla fine di agosto ma anche un bel fattore di umorismo nella coppia.

Venere è in cattivo aspetto e potrebbe dare noie nelle questioni familiari, che poi però si risolveranno. Non vi lasciate frastornare dall’emotività se vedete la vostra dolce metà un po’ assente, recupererete. Sole mette in risalto le vostre qualità lavorative se nati nella seconda decade.

Mercurio, Venere, Marte, Plutone e Nettuno sono tutti schierati per darvi manforte. Un nuovo amore vi sta un po’ strapazzando emotivamente, cercate di capire meglio che sviluppi può avere grazie a Luna. Urano e Marte possono favorirvi a lavoro se nati nella terza decade.

Periodo positivo o comunque non troppo difficile specie per i nati nella prima decade. Giove è amico e vi consente di attingere a riserve di fascino che non pensavate di avere se nati nella terza decade. Sole vi favorisce in ufficio se nati in prima e seconda decade.

Clima familiare un po’ chiassoso ma in serata recupererete con la vostra dolce metà un po’ di calma. Saturno vi favorisce nell’unione di coppia mentre lo Zodiaco predica prudenza e piglio volitivo a lavoro.

Luna, Sole, Giove, Saturno, Plutone, Mercurio e Nettuno sono tutti dalla vostra parte! Marte però vi rema contro, anche se non rovina la vostra praticità e razionalità nei rapporti. Se appartenete alla seconda decade, però, ricordate che oltre a Marte anche Urano è negativo, pure per la terza decade.

Venere vi regala una giornata fortunata sotto ogni aspetto. Superate alcuni impicci e vi decidete a organizzare un viaggio di coppia per il futuro. Lavorate anche oggi? Saturno è armonico e vi favorisce se nati dal 27 febbraio al 5 marzo.