Oroscopo del 4 dicembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Venere è contraria ma Sole continua a essere al vostro fianco. Plutone è un po’ dissonante in amore e quindi ci sarà un po’ di freddezza e rigore. Grande energia invece a lavoro, nonostante Plutone e Luna siano contrari.

Marte è pepato in negativo ma niente di grave se nati nella terza decade, anche perché in amore Venere propizia momenti di ottima stabilità. Buona l’intesa mentale soprattutto. A lavoro Plutone vi rende altruisti se nati dal 17 al 20 aprile.

Affaticati e un po’ annoiati ma niente paura: recupererete presto energie e voglia di fare. Giornata particolarmente intensa sotto il profilo amoroso in cui darete sfogo alle vostre emozioni. Mercurio, Nettuno e Sole sono tutti contrari lavorativamente parlando.

Nettuno e Marte sono in splendido aspetto e in amore anche Urano vi sosterrà con dolcezza e tenerezza anche in storie cominciate da poco. Nettuno guida invece le vostre azioni in ambito lavorativo.

Sole vi rende entusiasti e capaci di dare il massimo. Generosità e slancio di conquista saranno le vostre componenti fondamentali oggi in amore mentre a lavoro sempre Sole vi darà forza decisionale e vigore.

Venere favorirà i rapporti familiari anche se in amore Sole e Mercurio sono ostili, così come anche Nettuno. L’unione però continuerà a funzionare alla grande. Urano favorisce le iniziative lavorative dei nati nella seconda decade mentre Plutone esalta quelle dei nati nella terza decade.

Alti e bassi che governerete con sicurezza. Venere e Plutone sono un po’imbronciati in amore se nati nella terza decade ma sappiate pazientare anche perché Luna aiuterà a stemperare le tensioni. Oggi a lavoro fidatevi più delle vostre intuizioni che di altro, specie se nati a settembre.

Assetto positivo oggi con Venere benevola che vi fa battere il cuore, oltre a un positivo Plutone e u Nettuno da favola. Mostrate sensibilità verso nuovi colleghi di lavoro e vi guadagnate così la loro immediata stima.

Fase in cui molti pianeti sono dalla vostra, come Sole. Chi è nato nella terza decade deve però fronteggiare Nettuno contrario. A lavoro valutate con molta attenzione una proposta di collaborazione che vi viene fatta se nati dal 17 al 20 dicembre.

Quadro estremamente sereno oggi con creatività e imprevedibilità in amore. Anche a lavoro ci sarà un’eccellente organizzazione con Venere e Urano che vi favoriranno soprattutto se siete parte della prima decade.

Marte è contrario ma per il resto la previsione astrale è buona. Grande slancio di passioni amorose se nati dal 21 al 28 gennaio o dal 17 al 19 febbraio. Servirà un po’ della vostra classica diplomazia a lavoro per una situazione un po’ delicata.

Nettuno, Giove e Venere sono tutti in ottimo rapporto con voi. Saturno e Giove peraltro vi danno una fase molto gioiosa e serenamente razionale in amore. A lavoro il vostro intuito si rivelerà provvidenziale.