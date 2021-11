Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 27 novembre

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 27 novembre.

Tanti corpi celesti vi sorridono, in particolare Sole e Mercurio che vi stimolano in amore. Se siete single sarà invece Giove a sostenervi se nati nella terza decade. Sole è molto bello anche lavorativamente parlando, così come pure Mercurio.

Luna vi favorisce ormai da ieri e in amore, insieme a Venere, produrrà una gran quantità di estasi erotica per i nati a novembre. Lavorativamente parlando Urano e Nettuno sono ancora vostri amici e anche Luna si unirà a loro per darvi importanti novità.

Nettuno vi fa un po’ capricciosi e umorali oggi ma per fortuna, almeno in amore, Giove e Saturno sono calorosi e pimpanti per i nati dal 27 al 31 maggio. Giocate una partita molto importante a livello lavorativo se nati nella terza decade.

Marte e Nettuno vi regalano eros e passione oggi se nati nella terza decade. Se siete single dovrete invece adattarvi alle situazioni che vi capiteranno, specie se il vostro compleanno è a luglio. Classe e amabilità vi contraddistinguono oggi sul posto di lavoro.

Panorama di transiti molto positivo con la vita familiare piena di soddisfazioni e un Sole che fa capolino per favorirvi anche in amore, così come pure Mercurio e Luna per i nati dal 23 al 29 luglio. Sappiate accogliere i suggerimenti degli astri nell’ambito del microcosmo lavorativo.

Un po’ di tensioni e incertezze oggi con amici e familiari. Anche in amore Mercurio, Sole e Nettuno vi remano contro se nati dal 25 agosto al 3 settembre. A lavoro però sarete attivissimi e molto partecipativi.

Giornata piuttosto impegnativa per molti versi anche se in amore splende il Sole se nati nella prima decade. La vostra calma comprensiva vi farà mettere sulla stessa linea della vostra dolce metà. A lavoro concludete alcuni impegni faticosi ma frizzanti.

Aria abbastanza soddisfacente con Marte che è molto benefico per i nati nella terza decade. Venere vi gratifica lo spirito sempre se nati nella terza decade così come Mercurio e Plutone, specie se nati dal 13 al 14 novembre. Se invece siete ancora nati nella terza decade dovrete rimodulare alcune richieste di ambito professionale.

Momento trionfale grazie a Sole e Marte. Urano vi renderà docili e sensibili in amore se festeggiate gli anni dal 2 al 5 dicembre. Carattere e buona volontà faranno il pari con l’entusiasmo che da sempre mettete nel vostro lavoro.

Luna vi gratifica lo spirito e inoltre vi rende anche facilmente accorti in fatto di emozioni e manifestazioni esteriori. Marte, Mercurio e Nettuno sono in angolo lavorativo molto favorevole e vi apriranno strade professionali notevoli.

Giornata dinamica anche se Marte è un po’ imbronciato in amore, quindi sappiate giocarvi bene le vostre carte con il vostro partner! Giove è invece in ottima posizione lavorativa specie se nati a febbraio. Marte sarà un po’ storto anche in questo ambito se nati dal 27 gennaio al 6 febbraio.

Mercurio e Sole vi daranno un po’ di noie con Venere che vi sorreggerà. I sentimenti sono per voi un qualcosa di privilegiato e li coltiverete ottimamente se nati dal 24 febbraio al 4 marzo. Si crea inoltre una bella sintonia con i colleghi di ufficio.