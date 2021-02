San Valentino, 10 posti “originali” dove festeggiare l’Amore. FOTO

9/20

TRENTINO ALTO ADIGE - Perchè non sognare una fuga romantica in uno chalet di lusso in Alta Badia? Circondato da un grande giardino con vista impareggiabile sulle Dolomiti, il Luxury Design Mi Chalet a La Villa, in provincia di Bolzano, è una struttura con interni di design per una vacanza di coppia al'insegna del benessere e dell'esclusività

Dalla Sicilia alle Maldive, le 10 mete dove sognano di andare gli italiani nel 2021