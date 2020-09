Oroscopo del giorno, le previsioni del 2 settembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 2 settembre.



Configurazione abbastanza fortunata con Luna, Urano e Nettuno che vi sorridono. Le vostre qualità migliori, come la solarità, l’altruismo, la lungimiranza emergono grazie agli ottimi transiti planetari odierni. Il gusto per l’avventura non vi abbandona, anche quando accanto a voi c’è un amore solido e costante: fate attenzione a tenervelo caro. Saturno, se appartenete alla terza decade, vi fa riconoscere i valori profondi di un rapporto. Se invece siete single, vi scoprite ricchi di fascino: potete sfruttare questo momento e guardarvi attorno con più attenzione, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 14 al 20 di aprile. Urano vi facilita il lavoro d’equipe dove risalta la vostra personalità estrosa e capace di dare sostegno agli altri.

Un gruppo di pianeti benefici vi è accanto, facendovi giocare con disinvoltura alcune partite che si rivelano tutt’altro che facili. La Luna in Pesci, pur positiva, può far aumentare la vostra tendenza a essere silenziosi, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 2 al 7 di maggio: fate attenzione perché la persona amata, senza dirvelo, potrebbe soffrire di queste zone di riservatezza. Chi di voi invece è ancora single, abbia la curiosità di guardarsi meglio attorno. Plutone, da tanto tempo in ottimo aspetto per il vostro segno, esalta la tenacia taurina, vero marchio distintivo del carattere indomito che possedete: nel lavoro siete apprezzati per l’infaticabilità e per la capacità di gestire con costante fermezza i momenti di crisi. Ne darete ancora ampia prova proprio oggi.

Malgrado qualche dissonanza, è una giornata gioiosa e soddisfacente, sotto tutti i punti di vista. La vita amichevole, quella familiare e i rapporti interpersonali in generale, godono di un eccellente momento di condivisione e realizzazione. Se siete nati nella terza decade, mettete in luce il vostro lato filantropo e vi rendete utili nell'aiutare persone in difficoltà. Una configurazione astrale benevola si allea per concretizzare i sogni che avevate accarezzato da tempo e farvi sentire in armonia col mondo. Urano nel segno del Toro collabora a far sì che l’appagamento emotivo sia completo, in particolar modo se avete un legame che dura da tempo. Equilibrio, diplomazia, buon senso sono invece le parole chiave per aprire molte porte nella vostra attività professionale.

Gioco dei moti planetari discreto, anche se alcune contrarietà persistono. La vostra tenacia, la capacità di tenere testa alle situazioni difficili, seguendo l’intuito quasi magico di cui lo Zodiaco vi ha dotati, sono i punti di forza del momento. Col plenilunio l’attitudine a vivere romanticamente la dimensione amorosa è favorita. Inizia ad innalzarsi il livello delle emozioni e lo slancio passionale vola, tanto che vi troviate con una compagnia occasionale, che con un partner di lungo corso. Se festeggiate il compleanno dal 18 al 22 di luglio non spingete troppo sull’acceleratore in una nuova conoscenza che vi prende anima e corpo. Nel lavoro, Marte, Giove, Saturno e Plutone vi remano contro qualora siate nati nella seconda e nella terza decade: alcune vostre brillanti ambizioni dovranno momentaneamente essere congelate.

Una combinazione zodiacale benefica apre questa giornata settembrina molto produttiva. La vostra vita scorre sui binari giusti e avanza a passo sostenuto col favore degli astri. Marte e Venere sono i vostri alleati più preziosi e vi promettono realizzazioni costruttive in ogni campo. A loro si somma anche il vostro benefattore celeste, il Sole, che porta occasioni fortunate e ottimi auspici nella volontà di affermarvi e di emergere. Venere nel segno alleato del Cancro e Mercurio nell’amica Vergine vi aiutano a ricaricarvi pienamente nella dimensione affettiva, sia che siate in una coppia stabile sia che siate single. Attenzione, buon senso e saggezza sono i doni di Mercurio che sta transitando benefico per il Leone, specie se festeggiate il vostro compleanno nella terza decade. Non vi pentirete se userete costanza e prudenza in ogni iniziativa.

Quadro planetario che vi vede in pole position per quanto riguarda la vita pratica e attiva, con il Sole a favorirvi; qualche difficoltà pone invece il plenilunio oggi negli opposti Pesci. Sappiate gestire con attenzione la vostra parte emotiva. Venere si trova sì nel segno amico del Cancro, ma vi rende un po’ capricciosi con la persona amata. È necessario dunque curare le esigenze della vostra dolce metà, se siete in coppia. Considerevoli le conquiste dei single che un portentoso Plutone dal segno vitale del Capricorno sostiene con vigore per i nati dal 9 al 14 settembre. Oggi in ufficio date prova della vostra grande professionalità e dello spirito volenteroso che possedete, mostrando entusiasmo nel lavoro che fate, sommato a competenza e serietà, in special modo se appartenente a prima e terza decade.

Un felice plenilunio esalta in voi sensibilità, intuito, ricettività. Il vostro carattere così versatile ha modo di esprimersi in modo agevole in campo sociale, settore in cui oggi otterrete considerevoli successi. C’è però da non trascurare la famiglia, ambito in cui forse non siete così presenti ultimamente. Venere, Marte, Giove, Saturno e Plutone possono creare zone di incomunicabilità nel delicato rapporto tra genitori e figli, specie se siete nati nella seconda e nella terza decade. Marte in aspetto dinamico vi provoca, se siete single, a lanciarvi in conquiste rischiose dove mettere in campo la vostra audacia e il gusto per l’avventura. Una bella posizione di Mercurio, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 12 al 15 ottobre, vi aiuta nella risoluzione di una delicata controversia in campo professionale.

Configurazione planetaria abbastanza promettente. Accompagnati da una splendida Luna, in Pesci in fase di plenilunio, quella del “raccolto”, in senso materiale, affettivo, morale. Siete investiti da suggestioni e sensazioni che non sapete ben chiarire neanche a voi stessi: sicuramente la vostra percezione della realtà è profonda e sfaccettata. In questa giornata di settembre, Plutone, transitante nel segno del Capricorno, vi suggerisce di affinare la vostra sensualità e lasciare da parte alcune vostre propensioni, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 13 al 16 di novembre. Nel lavoro, grazie all’intuito riuscite a schivare qualche piccola prepotenza dei vostri superiori ed evitate abilmente di entrare in contatto o di farvi coinvolgere in situazioni che vi avrebbero innervosito.

Un quadro dei transiti planetari trionfale. Cosa chiedere di più alla sorte quando si ha il pianeta della fortuna, Giove, bendisposto per il proprio segno? Se siete in cerca della vostra dolce metà il momento si rivela eccellente e gratificato da ottimi auspici astrologici. Nuovi incontri che accadono nella forma e nella maniera più inaspettata accenderanno le vostre migliori speranze. Se avete una storia stabile, vi attende una fase di programmazione di progetti futuri molto promettente. Chi ha nei propri pensieri quello di convolare a nozze, è possibile realizzi questa aspirazione, specie se è nato nella seconda decade. Sul lavoro sarete efficienti e dotati di iniziativa, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 15 al 18 di dicembre. In questo proficuo settembre vi attendono alcuni salti qualitativi in campo professionale.

Palcoscenico dei transiti piuttosto variegato. Vivete una fase di calma apparente e per certi versi di scorrimento sereno del quotidiano, anche se, dentro di voi, sentite ribollire tanti piani, progetti e sogni. Plutone vi spinge a osare, ad andare oltre in ogni campo. La Luna nell’amico segno dei Pesci aiuta invece chi festeggia il compleanno dal 22 al 28 di dicembre: c’è il desiderio di arricchire la propria parte spirituale, di mutare tutto attorno. Puntare in alto è una maniera per far vedere al vostro amore che coltivate un sentimento genuino. Luna, Giove e Nettuno alleati vi rendono teneri, ma lievemente timidi: cercate di esprimere con più forza quanto tenete al rapporto, in special modo se appartenete alla terza decade. Pazienti e operosi, sul lavoro non disdegnate di addossarvi anche i compiti più gravosi purché, prima o poi, questi vostri meriti siano riconosciuti.

Progetto dei transiti odierni abbastanza positivo, con un cielo fondamentalmente sereno per voi, anche se alcune vostre intime inquietudini e incertezze possono ancora permanere. Venere nel segno del Leone vi spinge sia pure a fatica a ricercare una fase di equilibrio, di stabilità caratteriale, di costante buonumore specie se appartenete alla terza decade. Ottimo periodo se vivete legami di lungo corso, con Marte benefico dal segno fidato dell’Ariete, che sostiene le unioni stabili, in particolar modo se festeggiate il compleanno dal 14 al 19 di febbraio. Più turbolenta, invece la fase per i single che nascono nella prima decade. Urano vi rende esitanti nelle scelte, anche se la Luna, in contemporanea, amplia il raggio di opportunità a tutto campo. Non estremizzate un rapporto con un collega che non vi soddisfa, specie se siete nati nella terza decade: Nettuno vi invita ad adottare la tattica del silenzio e della diplomazia.

Gioco planetario discreto, dove si inseriscono soltanto alcune dissonanze dei pianeti veloci. In famiglia dovrete dedicarvi con maggiore attenzione al rapporto con i figli. Mercurio, in aspetto moderatamente negativo, funziona un po’ da pungolo stimolante, creando un mix decisamente interessante nelle vostre storie d’amore. Sospesa per un attimo la passione, vi piacerà stupire la persona amata tirando fuori la vostra parte romantica. Oggi il plenilunio nel vostro segno conferma questa tendenza, facendo scorrere la vostra storia come in un film, specialmente se siete nati dal 5 al 10 di marzo. La vostra efficienza vi caratterizza nell’ambiente professionale tanto da meritarvi l’incondizionata stima dei capi. Grazie a un bel Giove, specie se appartenete alla seconda decade, siete in un vero stato di grazia.