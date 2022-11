Tenaris, nel trimestre boom di ricavi e profitti in crescita

Tenaris ha chiuso il terzo trimestre con ricavi in aumento del 70% su base annua a 2,975 miliardi e del 6% rispetto rispetto ai tre mesi precedenti. L'utile netto sale 608 milioni di dollari, l'86% in più rispetto ai 326 milioni dello stesso periodo del 2021 ma il 4% in meno rispetto al trimestre precedente. Il gruppo, produttore e fornitore globale di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, ha registrato poi un utile operativo a 803 milioni (+248% su base annuo e +21% su trimestre) e un ebitda a 946 milioni (+149% su anno e +17% su trimestre). Il cda ha approvato un acconto sul dividendo di 0,17 dollari per azione, pari a circa 201 milioni.