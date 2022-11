Twitter, al via i licenziamenti di massa voluti da Elon Musk

Il New York Times ha visionato una copia della mail inviata ai dipendenti giovedì 3 novembre: si chiede ai lavoratori di andare a casa e non tornare in ufficio venerdì, mentre si procede con i tagli. Non è chiaro quante siano le persone che perderanno il lavoro: secondo alcuni giornali internazionali, che citano fonti interne all’azienda, su 7.500 dipendenti ne saranno licenziati circa 3.700. In California è stata avviata una class action ascolta articolo Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia



Inizia da oggi, venerdì 4 novembre, il licenziamento di massa dei dipendenti di Twitter deciso da Elon Musk. A riferirlo, dopo le voci delle scorse ore che annunciavano i tagli, è il New York Times, che ha visionato una copia della mail inviata ai dipendenti. Si tratta di una delle prime decisioni prese da Musk, a pochi giorni dall’acquisizione della piattaforma per 44 miliardi di dollari. Intanto, in California è stata avanzata una class action contro Twitter, accusata di aver violato le leggi dello Stato sul lavoro con i licenziamenti di massa.

I licenziamenti coinvolgeranno circa 3.700 persone vedi anche Musk caccia il cda di Twitter: è l'unico amministratore La mail di cui parla il Nyt è stata inviata ai dipendenti di Twitter giovedì sera. Nel messaggio si chiede ai lavoratori di andare a casa e non tornare in ufficio venerdì, mentre si procede con i tagli. Non è chiaro quante siano le persone che perderanno il lavoro: secondo alcuni giornali internazionali, che citano fonti interne all’azienda, su 7.500 dipendenti ne saranno licenziati circa 3.700, cioè la metà. Secondo le stesse fonti, Musk vorrebbe anche abolire - per i dipendenti che si salveranno - la politica del “lavoro da ovunque” e chiederà a tutti di tornare in ufficio, anche se non esclude eccezioni.

La mail di Twitter e la class action vedi anche Twitter, Musk pronto a far pagare la spunta blu 20 dollari al mese “Nel tentativo di riportare Twitter su un percorso sano, venerdì avvieremo un difficile processo di riduzione della nostra forza lavoro globale. Sappiamo che ciò avrà un impatto su un certo numero di persone che hanno dato un prezioso contributo a Twitter, ma questa azione è purtroppo necessaria per garantire il successo dell’azienda in futuro”, si legge nella mail arrivata ai dipendenti di Twitter, visionata dal Nyt. Intanto, in California - dove la società ha sede - è stata avviata una class action: l’accusa per Twitter è quella di aver violato le leggi dello Stato sul lavoro con i licenziamenti di massa. Come specifica il New York Times, infatti, le leggi federali degli Stati Uniti e quelle della California richiedono alle aziende di dare un certo preavviso per realizzare licenziamenti di massa come e non è chiaro se l’azienda di Elon Musk lo abbia fatto.