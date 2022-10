Twitter, Elon Musk entra in sede con un lavandino in mano. VIDEO

Un video postato sul social dal magnate lo immortala mentre fa il suo ingresso nel palazzo dell’azienda a San Francisco, portando in mano un lavandino. Il tutto accompagnato da un gioco di parole sul termine link, che significa anche affondare. Intanto l’uomo più ricco del mondo ha cambiato la bio nel suo profilo proclamandosi "Chief Twit”. Entro venerdì, ha deciso il tribunale, deve chiudere l’accordo di acquisto del social network ascolta articolo Condividi

Elon Musk è entrato all'interno della sede di Twitter, a San Francisco, portando in mano un lavandino. L'ingresso è stato ripreso in un video postato sul social dal magnate, accompagnato dal gioco di parole legato all'oggetto che porta tra le mani. Infatti nel tweet ha scritto "let that sink in!", che starebbe per "lascia che affondi" ma il termine sink significa anche "lavandino" oltre che "affondare".

Musk su social si descrive come “Chief Twit” vedi anche Musk alle banche: "L'accordo per Twitter si chiude venerdì 28 ottobre" Musk ha cambiato la sua biografia su Twitter descrivendosi come “Chief Twit” sul suo profilo. Insomma si proclama capo in anticipo sulla scadenza fissata dal tribunale a venerdì e imposta come il termine ultimo per acquistare l’azienda. Entro il 28 ottobre Musk deve completare l'intesa altrimenti, ha stabilito il tribunale del Delaware, si andrà a processo. Musk in questi giorni sta visitando gli uffici di Twitter a San Francisco. "Elon è negli uffici di San Francisco questa settimana per incontri. Questo è solo l'inizio di molti incontri e conversazioni con Elon, e arete modo di sentirlo direttamente da lui venerdì", afferma il chief marketing officer di Twitter, Leslie Berland, in una comunicazione ai dipendenti riportata dall'agenzia Bloomberg. Musk si rivolgerà ai dipendenti di Twitter proprio venerdì, il giorno in cui l'accordo per l'acquisizione del social da parte del patron di Tesla dovrebbe essere chiuso, riporta Bloomberg.

La vicenda vedi anche Elon Musk: "Twitter dovrebbe essere il più inclusivo possibile" In primavera il miliardario (e uomo più ricco del mondo), proprietario di Tesla e Space X, ha avviato la trattativa per comprare Twitter al prezzo di 44 miliardi di dollari. La trattativa però si è complicata e d è sfociata in una disputa legale. Quando il procedimento sembrava ormai inevitabile, le parti si sono riavvicinate e ora Musk sembra vicino a finalizzare l’acquisto per la cifra inizialmente pattuita.