Musk alle banche: "L'accordo per Twitter si chiude venerdì 28 ottobre"

Elon Musk ha detto alle banche finanziatrici che intende chiudere il travagliato accordo per l'acquisizione di Twitter venerdì 28 ottobre, ovvero nei tempi stabiliti dal giudice. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti. Musk lo avrebbe affermato nel corso di una video conferenza con gli istituti che si sono impegnati a contribuire all'operazione con 13 miliardi di dollari in debito. Nella settimana in cui dovrà concluderne l'acquisto, il fondatore di Tesla traccia un disegno di come dovrà essere il social network in futuro. "Twitter - scrive Musk - dovrebbe essere il più ampiamente inclusivo possibile, fungendo da forum equo per un dibattito vivace, anche se occasionalmente rancoroso, tra convinzioni ampiamente divergenti". Nel frattempo con le indiscrezioni sull'impegno dell'imprenditore a chiudere l'accordo con il social network Twitter avanza a Wall Street: i titoli della società che cinguetta salgono infatti del 2,74%.