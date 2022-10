Elon Musk: "Twitter? Lo pagherò troppo ma credo nel suo potenziale"

Elon Musk pensa che pagherà "troppo" per Twitter, ma continua a credere nel potenziale a lungo termine del social network che dovrebbe acquistare entro la fine del mese per 44 miliardi di dollari. Il multimiliardario, rispondendo alle domande degli analisti finanziari alla conferenza sugli utili trimestrali di Tesla, la sua azienda di veicoli elettrici, si è detto "entusiasta" di Twitter, perché è un prodotto che "conosce incredibilmente bene" e ha sottolineato come il social sia "una risorsa che langue da molto tempo ma ha un potenziale incredibile". "E' chiaro - ha affermato - che io e gli altri investitori ovviamente pagheremo troppo in questo momento, ma il potenziale (della piattaforma) è di gran lunga maggiore del suo valore attuale". Durante le contrattazioni elettroniche dopo la chiusura della Borsa di New York, l'azione del gruppo di San Francisco è salita dell'1,49%, a 52,60 dollari, valore addirittura inferiore al prezzo offerto da Elon Musk in primavera (54,20 dollari).