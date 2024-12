FWA, Eolo investe sulle onde radio: l’annuncio del semestre positivo

NOW

Orbi 970, la prova del nuovo sistema Mesh di NETGEAR con Wi-Fi 7

Tre piccole torrette per una velocità fino a 27 Gbps e una copertura a 360 gradi per case con giardino o su più piani, fino a 660 metri quadri. Arriva in Italia la potente serie Orbi 970 di NETGEAR, router in grado di trasmettere in Wi-Fi 7 (la tecnologia di trasmissione Wi-FI innovativa e al momento più veloce) offrendo velocità 2,4 volte superiori rispetto al Wi-Fi 6 (di Daniele Semeraro)

Il sistema mesh NETGEAR Orbi 970 è composto da un router principale e da uno o due extender. La sua funzionalità principale è quello di sostituirsi al normale modem fornito dall’operatore e di gestire tutta la rete domestica, assicurando una connessione perfetta anche a case su più piani o di una grandezza massima di 660 metri quadrati; 200 i dispositivi che è possibile collegare contemporaneamente. Di forma cilindrica, il router e i satelliti dispongono di 12 antenne interne ad alte prestazioni con potenti amplificatori per una copertura a 360 gradi.

Orbi 970 è adatto a gestire pesanti carichi di lavoro sia in casa sia in ufficio, dallo streaming video 8K a riunioni in alta definizione, da connessioni in VPN con applicazioni professionali a lavori focalizzati su video e grafica, dai giochi interattivi ad app che necessitano di sicurezza, latenza inferiore e maggiore capacità di banda. Questo proprio grazie al nuovo standard WiFi 7 (i primi dispositivi compatibili iniziano a vedersi finalmente anche in Italia). Qualsiasi device supporti una connessione Wi-Fi è compatibile con il router.