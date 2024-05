Orbi 970, la prova del nuovo sistema Mesh di NETGEAR con Wi-Fi 7

Tre piccole torrette per una velocità fino a 27 Gbps e una copertura a 360 gradi per case con giardino o su più piani, fino a 660 metri quadri. Arriva in Italia la potente serie Orbi 970 di NETGEAR, router in grado di trasmettere in Wi-Fi 7 (la tecnologia di trasmissione Wi-FI innovativa e al momento più veloce) offrendo velocità 2,4 volte superiori rispetto al Wi-Fi 6

(di Daniele Semeraro)