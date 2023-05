Nighthawk M6 Pro, internet in mobilità super-veloce e potente

Lavorare all’aperto o dove non c’è una connessione internet stabile in tutta sicurezza, ad alte velocità, come se ci si trovasse a casa o in ufficio. NETGEAR presenta Nighthawk M6 Pro 5G, il nuovo router portatile ultraveloce (successore dell’M5, di cui avevamo parlato qui) che permette di creare una rete Wi-Fi 6E partendo dal segnale cellulare. Ecco come funziona, tutte le caratteristiche e la nostra prova su strada (letteralmente).

Le caratteristiche principali

Netgear Nighthawk M6 Pro è un router portatile compatto e comodo da trasportare, in uno zainetto o nella tasca di un giaccone perché pesa quanto uno smartphone. È in grado di creare una rete Wi-Fi portatile e sicura (con firewall integrato) che riesce a gestire contemporaneamente fino a 32 dispositivi in Wi-Fi fino alla tecnologia 6E (dunque fino a 3,6 Gpbps al secondo) ovunque nel mondo ci sia una connessione 4G/5G. A bordo troviamo un processore Qualcomm Snapdragon SDX65 in grado di gestire alte velocità (fino a 6GBps) e una batteria di lunga durata, da 5.040 mAh. Il router si gestisce attraverso un’interfaccia a icone molto semplice attraverso un touchscreen da 2,8 pollici che permette, tra le altre cose, di cambiare con grande facilità la password del Wi-Fi, controllare i dispositivi collegati, tenere sotto controllo il consumo giornaliero di dati. L’M6 Pro - spiegano da NETGEAR - funziona bene anche in casa perché attraverso la modalità In-Home Performance rimuovendo la batteria e utilizzando l’alimentatore può aumentare la copertura fino a 92,5 metri quadri e può essere anche utilizzato insieme a un router Wi-Fi esistente collegandosi alla porta Ethernet. Presenti anche delle antenne - vendute separatamente - in grado di aumentare la ricezione 5G se collegate alle porte antenna dell’M6 Pro. Infine, attraverso la porta USB-C si possono ricaricare altri dispositivi oppure creare una connessione cablata ultraveloce per un pc o un laptop.

La nostra prova, impressioni, prezzi

NETGEAR M6 Pro è un router portatile che consigliamo a tutti i professionisti che hanno bisogno di creare una rete potente e affidabile quando sono fuori casa o fuori ufficio, a cui collegarsi con serenità (perché molto più sicura di un Wi-Fi pubblico) per scambiare dati anche di grande quantità. Inoltre è molto utile per camper, seconde case, hotel. Noi, ad esempio, abbiamo testato l’M6 Pro nelle ultime trasferte per rimanere collegati con la redazione e inviare file video molto pesanti dei servizi girati in esterna, senza comprometterne la qualità e soprattutto creando subito una copia di backup, riducendo al minimo i rischi di perdita di dati. Durante le nostre prove siamo rimasti molto soddisfatti della durata della batteria, che ci ha permesso di rimanere collegati per ore senza dover ricaricare, anche se abbiamo notato che la batteria tende a calare molto quando la rete a cui siamo agganciati non ha un segnale potente (parliamo comunque di diverse ore); inoltre tra i pochissimi lati negativi segnaliamo che il router è un po’ lento all’accensione (circa un minuto per essere operativi) ma si tratta probabilmente di punti che possono migliorare con un aggiornamento software. Il prezzo è apparentemente alto (1.000 euro) ma a nostro avviso in linea con le caratteristiche offerte.

Pro e Contro

PRO

Potente e affidabile per creare reti Wi-Fi partendo dal segnale 4G/5G

Funzionalità e possibilità di personalizzazione

CONTRO