Router portatile Nighthawk M5 Netgear: tutta la potenza di 5G e Wi-Fi6

Abbiamo provato il modello più potente dell’azienda americana specializzata in prodotti per la connettività: è potente, affidabile e supporta tutte le reti di nuova generazione. Ma il prezzo non è per tutti

Nighthawk M5 Router Mobile è l’ultimo router portatile di Netgear: basato sulla piattaforma Snapdragon X55 di Qualcomm, offre la possibilità di navigare alla velocità del 5G creando una rete Wi-Fi di ultima generazione. Ecco la nostra prova.

Le caratteristiche principali

Il router M5 è ideale per tutti quei luoghi dove non c’è una rete Wi-Fi e ne vogliamo creare una temporanea, affidabile e basata sulla rete mobile cellulare: stiamo parlando di camper, hotel, cantieri, campeggi, seconde case, prefabbricati, situazioni di emergenza e così via. Non è tutto: M5 inoltre può essere collegato direttamente al router domestico tramite la porta Ethernet o tramite un ripetitore per alimentare la rete Wi-Fi con il 5G per tutta la casa. Il router si gestisce attraverso un’app che permette la configurazione, la gestione delle reti, il controllo dell’utilizzo dei dati, dello stato della connessione, dei device connessi e della batteria. Sul modem troviamo una porta Usb di tipo C e una Ethernet.

La nostra prova, disponibilità e prezzi

Durante le nostre prove in esterna sia in Italia che all'estero (montaggio a distanza collegati in VPN ai nostri server, caricamento e scaricamento di immagini video, invio in diretta di materiali) abbiamo trovato il modem molto versatile e adatto a un utilizzo professionale: il router è veloce durante la navigazione così come è molto veloce la rete Wi-Fi 6 che viene creata. Semplice e intuitivo l’uso del menu touchscreen e la configurazione e il collegamento tramite app. M5 si può usare con il cavo di alimentazione o anche con la batteria: la casa madre promette fino a 13 ore con una sola ricarica, nella nostra prova però tenendo il modem acceso tutto il giorno per lavoro non abbiamo superato le 10 ore (durata comunque rispettabilissima). Altro piccolo lato negativo della nostra prova: abbiamo trovato scomodo l’alloggiamento della sim card - sotto la batteria - un po’ difficile da raggiungere se si ha bisogno di cambiare spesso scheda. Molto simile per forma al suo predecessore M1 (qui la nostra recensione), è leggero e pratico da trasportare e pesa poco meno di 250 grammi. Il prezzo di listino non è basso (849,99 euro) ma è il prezzo da pagare per un prodotto potente, affidabile e professionale.

Pro e Contro

PRO

Potente e di facile utilizzo

Compatibile con reti 5G e WI-Fi 6

CONTRO