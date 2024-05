Nuovo iPad Pro: sempre più leggero, sempre più potente. La prova

2/11

Il nuovo iPad è più leggero ma soprattutto più sottile del modello precedente: 5,3 millimetri di spessore per la versione da 11 pollici, addirittura 5,1 per quella da 13 pollici. E, dicevamo, è anche più leggero: il 13 pollici che abbiamo ricevuto in prova da Apple rispetto al modello dello scorso anno pesa 100 grammi in meno (600 in totale), mentre se lo usiamo con la tastiera 150 grammi in meno: questo si traduce in una maggiore facilità di trasporto in borsa o in zaino. Apple l’ha soprannominato il prodotto più sottile mai messo in commercio.

