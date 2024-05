Un cantastorie interattivo per bambini, abbiamo provato Lunii

Si tratta di un dispositivo tecnologico ma senza schermi per raccontare ai bambini storie interattive e risvegliare la loro immaginazione grazie a un catalogo di 400 audiolibri in sei lingue diverse

Non siamo soliti, su queste pagine, parlare di prodotti tech per bambini. Ma Lunii - La Fabbrica delle Storie ci ha colpito per la sua originalità e il suo valore pedagogico. La Fabbrica delle Storie - arrivata alla sua nuova versione, la V3 - è una sorta di “radiolina” raccontastorie per bambini a partire dai tre anni che permette di crearsi i propri racconti, ci spiegano, “in un’esperienza di intrattenimento coinvolgente ed educativa, per sviluppare l’immaginazione, la memoria, il vocabolario e il pensiero creativo”.

Lunii - La Fabbrica delle Storie

In cosa consiste La Fabbrica delle Storie non ha display, non ha batterie, non produce onde elettromagnetiche e si presenta coma una sorta di radiolina o walkman colorato di verde con grandi tasti gialli con un un’area in cui compaiono dei pittogrammi durante la lettura della storia. Caratteristica principale, la semplicità d’uso. La Fabbrica delle Storie si accende tramite una rotellina laterale (che permette anche di modificare il livello del volume - che rimane sempre adatto all’ascolto da parte di un bambino) e si sceglie la storia che si vuole ascoltare. Durante l’ascolto della storia i piccoli ascoltatori sono poi invitati a fare delle scelte in autonomia, premendo i bottoni, creandosi così le proprie storie e scegliendo, tra gli altri, un protagonista, un luogo, un altro personaggio o un oggetto. Non si tratta, dunque, di un normale giocattolo per intrattenere il bambino, ma di un dispositivo in grado di migliorare la concentrazione e la memoria e sviluppare la fantasia e lo sviluppo cognitivo.

L'app di Lunii

Come funziona La Fabbrica delle Storie può contenere migliaia di storie scaricabili dal catalogo delle Edizioni Lunii che ospita una selezione di 400 audiolibri interattivi disponibili in sei lingue, dai grandi classici a creazioni originali di autori italiani e stranieri. La fase di selezione e acquisto delle storie avviene tramite l’app Lunii che i genitori possono installare sul loro smartphone o tablet. All’acquisto è possibile selezionare un audiolibro gratuito a scelta tra “I meravigliosi mondi di Lisa e Leo” (una riedizione, ci spiegano, dell’iconico racconto di Lunii) e “Gli avventurieri dei 6 Regni”. Sempre tramite l’app con la versione Studio i genitori possono registrare le proprie voci e creare storie personalizzate per i propri bambini. Le caratteristiche della versione 3 Tante le novità tecnologiche introdotte dalla nuova versione de La Fabbrica delle Storie. A partire dalla connessione Wi-Fi tra dispositivo e telefono che si abilita solamente nel momento in cui è necessario trasferire un nuovo audiolibro. L’associazione all’app tra l’altro è molto semplice e avviene inquadrando il codice QR presente sul dispositivo e può avvenire tramite Wi-Fi o anche tramite cavo collegato al computer. Sempre dall’app è poi possibile verificare il livello della batteria, regolare la luminosità dei pittogrammi o impostare la modalità notte, in cui le storie si succedono ma il volume decresce lentamente, accompagnando così il bambino al sonno. Il prezzo de La Fabbrica delle Storie (venduto presso i negozi La Città del Sole o sul web) è di 64,90 euro.

