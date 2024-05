Apple Siri, assistente vocale cambierà grazie Intelligenza Artificiale

Il 10 giugno, giorno dell'intervento di apertura di Tim Cook, Ceo dell’azienda di Cupertino, alla Worldwide Developer Conference, è attesa la presentazione di una nuova versione ascolta articolo

Si avvicina la Wwdc 2024, la conferenza di Apple per gli sviluppatori, in cui dovrebbero arrivare vari annunci inerenti i progetti di intelligenza artificiale del colosso americano. Secondo le fonti del New York Times, che ha diffuso la notizia di un possibile accordo tra Apple e OpenAI per portare sugli iPhone una versione di ChatGpt, il primo passo di questo "cambio epocale" riguarderà Siri. Il 10 giugno, giorno dell'intervento di apertura di Tim Cook, Ceo di Apple, alla Worldwide Developer Conference, è attesa la presentazione di una nuova versione dell'assistente digitale, lanciato nel 2011. Al centro, le funzionalità di IA generativa, tali da avvicinare Siri ai concorrenti ChatGpt, Copilot e Google Gemini.

Risposte con testi e immagini Il New York Times avrebbe sentito una fonte interna di Apple secondo cui, nella versione attuale, Siri risulta essere 'antiquato' e non in grado di competere con i rivali. Per questo, l'azienda vuole portare a bordo dei suoi dispositivi delle funzioni dedicate, da aggiornare nel corso dei mesi. Sul prossimo iOs 18, il sistema operativo degli iPhone che vedrà un'anticipazione alla Wwdc 2024, Siri potrebbe sia rispondere in maniera avanzata, con testi e immagini, alle richieste degli utenti, che integrarsi con alcune app proprietarie, come i memo vocali e le note, per riassumere e trascrivere le conversazioni. approfondimento Apple, Siri avrà anche una nuova voce maschile

Focus sull'intelligenza artificiale Le novità sono, però, molto simili a quanto realizzato da Samsung con Galaxy AI sugli smartphone supportati. Alcune delle attività di Siri si baserebbero su ChatGpt, a seguito del già citato accordo con OpenAI. Il focus di Apple sull'intelligenza artificiale sarebbe confermato, come scrive Engadget, anche dal riposizionamento, in tale ambito, dei dipendenti assunti per lavorare al progetto della Apple Car, l'auto a guida autonoma, cancellato all'inizio di quest'anno. leggi anche Intelligenza artificiale, Italia tra gli ultimi in Europa