Navionics Boating, abbiamo provato l’app essenziale per chi va in mare

Navionics Boating è la famosa app di Garmin disponibile sia per Android che per iOS che offre numerose funzionalità essenziali per la navigazione da diporto, la pesca, la vela, le immersioni e altre attività acquatiche tra cui le carte nautiche, ovviamente, ma anche strumenti di pianificazione o per misurare le distanze. Di seguito le nostre impressioni dopo oltre un mese di prova.

Le caratteristiche principali

L’app offre una vasta gamma di carte Navionics di fama internazionale, con grafici che possono essere usati anche offline e che danno la possibilità di effettuare sovrapposizioni per ottenere informazioni precise e tempestive (ad esempio altezza e flusso delle maree e rotte). A proposito di rotte: la funzionalità di questa app che più abbiamo apprezzato è la rotta automatica: con la funzione Auto Guidance+ l’app calcola in automatico il percorso migliore in base alle specifiche dell’imbarcazione dell’utente (pescaggio, isobare profondità, pericoli per la navigazione) garantendo un viaggio sicuro. Le carte vengono aggiornate giornalmente e gli utenti possono, sia manualmente che automaticamente, creare e gestire rotte, aggiungere o modificare punti di riferimento, misurare distanze. L’app offre anche le informazioni relative alle condizioni meteo-marine e può mostrare i dati delle boe meteorologiche locali così come le variazioni orarie dei livelli di marea.