Meural Canvas II, la cornice per le foto e l’arte digitale

Da Netgear un prodotto molto interessante che permette di esporre, in casa come in ufficio, opere d’arte, opere digitali acquistate magari sotto forma di NFT e anche le fotografie presenti sul rullino fotografico dello smartphone

Netgear è un’azienda americana famosa in tutto il mondo per le sue soluzioni di connettività, soprattutto modem e router veloci, performanti, ultra-sicuri e adatti a tutti i tipi di abitazioni (anche con giardini o su più piani), uffici, sale gaming. Non tutti sanno che Netgear offre anche un interessante prodotto che si colloca in un’area completamente diversa: quella dell’arte e della fotografia digitale: stiamo parlando della cornice digitale Wi-Fi Meural, arrivata alla sua seconda versione.

Le caratteristiche principali

Meural Canvas II è disponibile in due formati: 21,5 e 27 pollici. Estratto dalla confezione, ci troviamo di fronte a una sorta di grande cornice per quadri, che si adatta bene a nostro avviso a tutti i tipi di arredamento, da quelli più moderni a quelli più classici. L’utilizzo principale di Meural II è quello di tela digitale, in grado di portare sulle nostre pareti collezioni d’arte, grandi quadri ma anche le nostre fotografie e i nostri ricordi. All’interno di Meural troviamo pre-caricati alcuni dipinti e opere d’arte ma in generale è possibile pensare a Meural II - ci spiegano da Netgear - come a una galleria d’arte digitale dinamica e in continua evoluzione grazie alla collaborazione con musei e importanti gallerie d’immagini a livello mondiale. Cosa è possibile fare con Meural? Grazie all’app collegata è possibile dunque caricare sia importanti quadri, sia scatti di grandi fotografi, sia le foto presenti sul rullino fotografico dei nostri smartphone e decidere se avere un’immagine fissa (da variare magari dopo alcuni giorni) oppure un’immagine dinamica, che cambia a intervalli regolari durante la giornata. Di altissima qualità lo schermo, un pannello IPS antiriflesso con tecnologia brevettata TrueArt in grado di catturare fino all’ultimo dettaglio delle opere visualizzate. Possibile anche ruotare il quadro passando da un orientamento orizzontale e verticale (Meural adatterà automaticamente l’immagine). A livello tecnico il display è un LCD AHVA 1080p ottimizzato per una risoluzione “Full HD ART 1920 x 1080”. A livello di memoria e storage troviamo: 2 gigabyte di Ram, 8 gigabyte di spazio di archiviazione, connessione Wi.-Fi o Ethernet. Sul retro c’è anche un’entrata MicroUSB e uno slot per scheda SD.

L’abbonamento

Ogni Meural viene fornito con numerose immagini precaricate. Dall’app collegata è possibile collegarsi a uno store da cui scaricare sia altre opere d’arte incluse nel prezzo d’acquisto, sia sottoscrivere un abbonamento (dal costo di circa 8 euro al mese o 65 all’anno) che offre la possibilità di accedere una libreria dinamica di oltre trentamila opere d’arte curate “in modo esperto” (ad ogni opera infatti è abbinata una descrizione che è possibile visualizzare direttamente sul quadro, come se fossimo in un museo) e uno spazio in cloud di archiviazione di 20 gigabyte.

La nostra prova, disponibilità e prezzi

La nostra prova di Meural II è andata molto bene: la configurazione e l’utilizzo sono davvero semplici e anche la procedura di scelta di nuovi quadri o nuove foto da caricare, magari foto presenti sul nostro smartphone, è semplice e intuitiva. Tra l’altro è interessante la possibilità di cambiare quadro all’interno della playlist senza dover toccare la cornice ma semplicemente passando la mano (verso destra o sinistra, verso l’alto o il basso) davanti a un sensore. Meural è un prodotto da regalare a tutti gli amanti dell’arte e delle foto che vogliano appendere in casa o in un ufficio una cornice altamente personalizzabile. Consigliamo questa cornice anche agli appassionati e ai collezionisti di opere d’arte digitali ed NFT: è infatti un modo semplice e pratico per mostrarle ed esporle. All’interno della confezione oltre all’adattatore e a un lungo cavo di alimentazione troviamo il kit per ancorare la cornice alla parete, un’utilissima livella per appenderlo in maniera perfettamente orizzontale e un panno per la pulizia. Meural Canvas II è disponibile a partire da 700 euro con cornice di colore nero, bianco, legno scuro o legno chiaro. A parte è possibile acquistare anche un accessorio copricavo e un supporto da tavolo girevole.

Pro e Contro

PRO

Prodotto innovativo e semplice da usare

Alta qualità delle immagini mostrate

CONTRO