Ryanair, utili in calo del 18% nel I semestre per riduzione tariffe

Segno negativo per gli utili di Ryanair. La compagnia aerea ha annunciato che il suo utile ante imposte di 2,1 miliardi di euro (2,3 miliardi di dollari) è diminuito nella prima metà dell'anno. Si tratta di un importo inferiore ai 2,5 miliardi di euro registrati nello stesso periodo di un anno fa, principalmente influenzato dalla riduzione delle tariffe aeree. I ricavi totali per il primo semestre sono aumentati dell'1% a 8,69 miliardi di euro. I ricavi previsti sono diminuiti del 2% a 5,95 miliardi di euro. L'utile netto è sceso a 1,791 miliardi di euro,1,59 per azione, in calo rispetto a 2,178 miliardi di euro, 1,90 per azione dello scorso anno.