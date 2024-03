Boeing 737 Max, gli ispettori Usa trovano 97 problemi

Mentre proseguono le indagini sul portellone esploso su un volo dell'Alaska Airlines lo scorso 5 gennaio, il "New York Times" anticipa i risultati poco soddisfacenti dei controlli portati avanti dalla Federal Aviation Administration. L'agenzia ha anche condotto 13 audit su Spirit AeroSystems, la società che produce la fusoliera del 737 Max: i meccanici in un caso avrebbero utilizzato sapone per piatti "come lubrificante nel montaggio del portellone"