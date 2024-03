Boeing, trovato morto ex dipendente che denunciò problemi di sicurezza

Un ex dipendente della Boeing Co., noto per aver sollevato in passato preoccupazioni e dubbi sugli standard di produzione dell'azienda, è stato trovato morto negli Stati Uniti. John Barnett, questo il nome dell'uomo, ha lavorato per Boeing per 32 anni, fino al suo pensionamento nel 2017. Nei giorni precedenti la sua morte, secondo quanto riporta la Bbc, aveva testimoniato in una causa contro la società, che dopo la notizia del decesso di Barnett ha dichiarato in una dichiarazione diffusa via mail di essere "rattristata per la sua scomparsa".

Il decesso prima di un interrogatorio



Pochi giorni fa Barnett aveva testimoniato in un’azione legale contro la Boeing, e sabato 10 marzo, scrive ancora la Bbc, avrebbe dovuto sottoporsi a un ulteriore interrogatorio, al quale non si è mai presentato. A quel punto l'uomo è stato cercato nel suo hotel, prima di essere trovato morto all'interno del suo furgone nel parcheggio dell’albergo, si legge nel rapporto.