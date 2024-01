Nuovo incidente negli Usa: Boeing 757 perde una ruota in pista

Nuovi problemi per Boeing, dopo quelli di inizio gennaio. Un Boeing 757 della Delta Air Lines ha infatti perso una ruota mentre era in attesa di decollare dall'aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta, negli Stati Uniti. Secondo la FAA, l'ente statunitense per l'aviazione civile, citato dal Guardian, nessuno dei 184 passeggeri e dei sei membri dell'equipaggio a bordo è rimasto ferito. L'aereo era in coda ad altri velivoli e aspettava il via libera per il decollo alla volta di Bogotà, in Colombia, quando "la ruota anteriore si èstaccata ed è rotolata giù dalla collina".