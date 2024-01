Boeing 737 Max, consegna aerei alla Cina slitta per controlli

Ancora guai per Boeing. Infatti la ripresa delle consegne dei jet 737 MAX alla Cina subirà nuovi ritardi dopo l'incidente dell'Alaska Airlines. Alcune fonti avrebbero rivelato al Wall Street Journal, che China Southern Airlines già in questo mese avrebbe dovuto ricevere gli aerei Boeing, ma ora sta pianificando di condurre ulteriori ispezioni di sicurezza. La decisione è stata presa anche se gli aerei ordinati non sono dello stesso modello del MAX 9 il cui portellone è esploso in volo. Non si sa quanto tempo potrebbero richiedere le ispezioni supplementari, ma ciò aggiunge incertezza ai tempi delle consegne, che erano state congelate da Pechino per anni dopo i due incidenti mortali del 737 MAX 8. Finora, l'autorità di regolamentazione dell'aviazione cinese non si era pronunciata sull'incidente dell'Alaska Airlines.