Portland, in un cortile pezzo del portellone del volo Alaska Airlines

Un pezzo del portellone del volo dell'Alaska Airline s è stato ritrovato nel cortile di casa di un insegnante. Lo hanno riferito gli investigatori citati dalla Bbc. Si era staccato dopo il decollo da Portland venerdì. Le autorità stavano cercando il pezzo che si era staccato in diverse aree della città da cui il Boeing 737 Max 9 era appena partito quando è avvenuto l'incidente. Al momento circa 171 aerei Boeing 737 Max 9 rimangono a terra per controlli di sicurezza

Usa fermano Boeing 737 Max 9 e ordinano ispezioni

La Federal Aviation Administration (Faa), l'ente Usa preposto alla sicurezza aerea, ha annunciato poi di aver ordinato la messa a terra temporanea di alcuni aerei Boeing 737 Max 9 dopo l'incidente sul volo dell'Alaska Airlines. L'amministratore della Faa Mike Whitaker ha spiegato che l'agenzia richiederà ispezioni immediate di alcuni aerei prima che possano tornare in volo. L'ordine riguarda 171 velivoli in tutto il mondo. Inoltre, la compagnia aerea Alaska Airles metterà "temporaneamente" a terra tutti i 65 suoi aerei Boeing 737 Max 9 per condurre ispezioni dopo l'incidente.