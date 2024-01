Alaska Airlines, compagnie bloccano i Boeing 737 Max 9 per controlli

Dopo quanto accaduto al veicolo della compagnia aerea americana, che ha visto staccarsi un portellone mentre era in volo, diverse compagnie internazionali, come Aeroméxico, Turkish Airlines e Copa Airlines, hanno deciso di controllare i propri Boeing 737 Max 9 per verificare che non possa accadere lo stesso. Tutte le domande e le risposte su cosa sta succedendo