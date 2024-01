Giappone, crepa su finestrino di cabina piloti: Boeing torna a terra

Lo scrive la Bbc precisando che non si sono registrati feriti a bordo. Il volo Ana Nh1182 era partito dalla città di Sapporo nell'isola di Hokkaido e doveva atterrare a Toyama, sull'isola principale di Honshu

Una crepa su uno dei quattro finestrini della cabina di pilotaggio di un Boeing della All Nippon Airways (Ana) ha costretto l'aereo a fare rientro presso l'aeroporto di partenza in Giappone. Lo segnala la Bbc precisando che non si sono registrati feriti a bordo. Il volo Ana Nh1182 era partito dalla città di Sapporo nell'isola di Hokkaido a nord dell'arcipelago nipponico e sarebbe dovuto atterrare a Toyama, sull'isola principale di Honshu.

A bordo 59 passeggeri

"La crepa non ha influenzato il controllo o la pressurizzazione del volo", ha detto il portavoce della compagnia aerea. L'esperto di aviazione John Strickland ha riferito che la causa della rottura è ancora sconosciuta. "Queste cose a volte succedono, qualcosa può aver colpito la finestra, ad esempio un uccello, un grosso chicco di grandine, non è una cosa inaudita". A bordo del velivolo c'erano 59 passeggeri e sei membri dell'equipaggio. Per i passeggeri sono stati organizzati voli alternativi.

Il secondo incidente in poche settimane

Si tratta del secondo incidente che coinvolge un aeromobile Boeing 737 in due settimane. Il volo Ana non era uno degli aerei 737 MAX 9 della Boeing, ma una versione precedente che tuttavia "non era affatto vecchia", ha detto Strickland.